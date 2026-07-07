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Iz MOK-a su ranije objasnili da nordijska kombinacija već godinama beleži najmanje interesovanje publike među zimskim olimpijskim sportovima, još od Igara u Sočiju 2014. godine.

Kao dodatni razlog navedena je nedovoljna međunarodna konkurencija, pošto su na poslednja četiri izdanja Zimskih olimpijskih igara medalje u ovom sportu osvajali takmičari iz samo pet država.

Po podacima MOK-a, ni ovogodišnje Zimske olimpijske igre u Italiji nisu donele povećanje interesovanja publike, uključujući praćenje na društvenim mrežama, te je doneta konačna odluka o izbacivanju nordijske kombinacije iz olimpijskog programa.

Na programu , ostaju paralelne discipline u snoubordu koje su takođe bile među kandidatima za izbacivanje.

MOK je u program Igara 2030 uvrstio nove discipline u slobodnom skijanju i frirajd snoubordu - skijanje van uređenih staza, a i sinhrono klizanje.

Organizatori iz Francuske i MOK najavili su i novi iskorak ka rodnoj ravnopravnosti: prvi put u istoriji Zimskih olimpijskih igara broj takmičarki i takmičara biće potpuno izjednačen.

Po podacima MOK-a, na Igrama će učestvovati ukupno 3.046 sportista koji će se nadmetati u 126 disciplina.

(Beta)