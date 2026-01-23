SRBIJA - ITALIJA: Vaterpolo spektakl u Beogradu! Delfini u borbi za finale Evropskog prvenstva
Vaterpolisti Srbije i Italije igraju meč polufinala Evropskog prvenstva u Beogradu.
Bolji iz ovog duela boriće se za titulu evropskog šampiona protiv Mađarske.
SASTAVI
Srbija: Filipović, Mandić, S. Rašović, Ranđelović, Ćuk, Lazić, N. Jakšić, Vico, Dedović, P. Jakšić, V. Rašović, Glušac, Martinović, Lukić
Italija: Del Lungo, Kasija, Alesijani, Del Baso, Ferero, Di Soma, Dolće, Đanaca, Joči Grata, Bruni, Kondemi, De Mikelis, Balzarini, Antonuči
Mađarska prvi finalista
Vaterpolo reprezentacija Mađarske plasirala se u finale Evropskog prvenstva u Beogradu, pošto je u polufinalu savladala selekciju Grčke 15:12 (4:5, 4:3, 4:2, 3:2).
Arena rasprodata
Ogromno interesovanje vladalo je za završnicu Evropskog prvenstva u vaterpolu u Beogradu, pošto su ulaznice za polufinalne mečeve i finale rasprodate za manje od 30 minuta.
Čim je završena utakmica između vaterpolista Italije i Hrvatske, samo se čekala zvanična informacija da su ulaznice za polufinale ponovo u prodaji, a onda je eksplodirala potražnja na online platformi za kupovinu karata.
Preostali kontigent ulaznica za polufinale i finale pušten je u prodaju tačno u 20.00, a u više navrata je po 5-6 hiljada ljudi istovremeno čekalo u virtuelnom redu kako bi došli do ulaznica, ali su one vrlo brzo planule.
Delfini u borbi za finale Evropskog prvenstva
Vaterpolisti Srbije će imati ogromnu podršku domaće publike u glavnom gradu u pohodu na još jednu veliku pobedu. Iako Italijani dolaze sa najvišim ambicijama, očekuje ih motivisan tim, poznat po osvajanju medalja u ključnim trenucima.
Na ovom EP pali su Holandija, Španija, Izrael, Francuska i Mađarska, a Crna Gora nas je u meču pred polufinale strogo opomenula i najavila da posao protiv Italije nije unapred odrađen.
Sa druge strane je branilac bronze sa EP 2024, ali i tim kom je to jedina medalja na poslednjih pet izdanja. Italija u finalu nije bila od 2010, tako da u Areni definitivno imaju motiva.