Marko Bojković je u subotu uveče nokautom pobedio Ukrajinca Ivana Vulčina na FNC 28 spektaklu i oduševio je sve ljubitelje borilačkih sportova.

Po završetku meča Bojković je otvorio dušu i imao veoma zanimljivo obraćanje medijima, a više o njegovoj pobedi i izjavama možete pročitati na sledećim linkovima:

Bojko3.jpg
Marko Bojković
Marko Bojković i Ivan Vulčin

 Posebno je zanimljiv bio deo obraćanja u kom je Bojković pričao o traumama kroz koje je prošao.

- Treneri su mi pričali da treba da vratim onaj osećaj, kao kada si dete i želiš da uđeš u zabavni park. Ulazak u kavez je za mene postala trauma, na tome sam radio, dosta smo pričali, tako sam i ušao, uživao sam u procesu, bio sam ono što jesam, niko me nije sputavao. Da nije bilo mojih trenera, videli bismo kako bi to bilo. Za svakog borca je teško, kada ti se ceo region smeje, izgubiš, pa opet izgubiš, ali zato smo tu gde jesmo - rekao je on, a dodao i da je uživao u borbi protiv Ukrajinca jer generalno voli nasilje:

Marko Bojković Foto: Printskrin/Instagram

- Uživao sam jako, jer generalno volim nasilje. Bilo je lepo i primiti, pokazao sam da volim da primim udarce u glavu.

Govorio je i o porazu protiv Janičića kom je poslao brutalnu poruku, a više o svemu možete pročitati OVDE.

Miloš Janičić i Marko Bojković
Miloš Janičić Marko Bojković
Screenshot 2025-05-26 172505.jpg
Bojko5.jpg

 BONUS VIDEO:

