- Treneri su mi pričali da treba da vratim onaj osećaj, kao kada si dete i želiš da uđeš u zabavni park. Ulazak u kavez je za mene postala trauma, na tome sam radio, dosta smo pričali, tako sam i ušao, uživao sam u procesu, bio sam ono što jesam, niko me nije sputavao. Da nije bilo mojih trenera, videli bismo kako bi to bilo. Za svakog borca je teško, kada ti se ceo region smeje, izgubiš, pa opet izgubiš, ali zato smo tu gde jesmo - rekao je on, a dodao i da je uživao u borbi protiv Ukrajinca jer generalno voli nasilje: