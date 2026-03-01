"ULAZAK U KAVEZ POSTALA JE TRAUMA... TEŠKO JE KAD TI SE CEO REGION SMEJE!" Marko Bojković otvorio dušu kao nikada do sada: "Uživao sam jer VOLIM NASILJE!"
Marko Bojković je u subotu uveče nokautom pobedio Ukrajinca Ivana Vulčina na FNC 28 spektaklu i oduševio je sve ljubitelje borilačkih sportova.
Posebno je zanimljiv bio deo obraćanja u kom je Bojković pričao o traumama kroz koje je prošao.
- Treneri su mi pričali da treba da vratim onaj osećaj, kao kada si dete i želiš da uđeš u zabavni park. Ulazak u kavez je za mene postala trauma, na tome sam radio, dosta smo pričali, tako sam i ušao, uživao sam u procesu, bio sam ono što jesam, niko me nije sputavao. Da nije bilo mojih trenera, videli bismo kako bi to bilo. Za svakog borca je teško, kada ti se ceo region smeje, izgubiš, pa opet izgubiš, ali zato smo tu gde jesmo - rekao je on, a dodao i da je uživao u borbi protiv Ukrajinca jer generalno voli nasilje:
- Uživao sam jako, jer generalno volim nasilje. Bilo je lepo i primiti, pokazao sam da volim da primim udarce u glavu.
