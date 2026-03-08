Slušaj vest

Svet vaterpola ovih dana potresa sukob na relaciji VK Novi Beograd - Vaterpolo Regionalna liga.

Prvo se u javnosti pojavilo saopštenje Novog Beograda kako želi da istupi iz Regionalne lige, a zatim je usledio i odgovor čelnika ovog takmičenja i više o ovoj priči možete pročitati na sledeća dva linka:

Sada je Novi Beograd izdao još jedno žestoko saopštenje koje prenosimo u celosti i bez izmena u nastavku teksta:

- Poštovani,

Mi naše prvo pismo nismo slali nijednom mediju, već smo se samo obratili članovima UO RVL. Pošto smo videli da je ono odmah završilo u javnosti, a da ste nam onda nakon toga vi odgovorili tako što se prvo vaš odgovor našao u javnosti, a tek onda je stigao na naš mejl, odlučili smo da naš odgovor ovoga puta bude poslat pored vaših mejl adresa i svim medijima. Očigledno vam je fetiš da na taj način komunicirate, pa smo odlučili da vam ga i mi “ispunimo”.

Prvo što se tiče, kako ste naveli “našeg zahteva za promenu propozicija”. Nismo mi imali nikakav zahtev za promenu propozicija, već smo morali da vas podsetimo da vi niste uradili vaš posao kako treba, a to je usklađivanje pravilnika RVL sa pravilnicima liga zemalja koje su je oformili. Ne može pravilnik VSS da bude različit od pravilnika RVL, kad je VSS odlučio da konačan rezultat u Regionalnoj ligi direktno utiče na dalje takmičenje u Srpskoj ligi. Iz toga proizilazi da ligaški deo sezone u Regionalnoj ligi je istovremeno i ligaški deo sezone u Srpskoj ligi, pa shodno tome ne može imati različite pravilnike. Upravo vaš zadatak kao UO RVL je bio da to uskladite pre nego što započnte novo takmičenje, a vi to uradili niste.

1/5 Vidi galeriju VK Novi Beograd Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Da sumiramo prvu optužbu na naš račun.

Nismo mi tražili da menjamo propozicije, kako ste rekli, nego vi niste uradili svoj posao i započeli ste takmičenje, a da niste uskladili pravilnike.

Što se druge zamerke tiče, sigurno ste nas pomešali sa nekim drugim klubom. Nismo mi tražili odlaganje utakmice različito od termina koji ste upravo vi propisali, nego je drugi klub tražio odlaganje utakmice sa nama. Na kraju, vaše je pravo da neku utakmicu i odložite, mi tu ne možemo ništa da uradimo, ali to ne znači da zbog toga moramo da budemo srećni i da kad nas pitate da li to želimo, da na to moramo potvrdno da odgovorimo.

I treće, na kraju i najvažnije. Očigledno je da su Aleksandra Šoštara već polako sustigle godine, pa je počeo da zaboravlja, halucinira, izmišlja stvari, pa je tako i izmislio čitav ovaj slučaj.

Da krenemo redom. Izmislio je da je njega lično zvao Miloš Mračević 3. marta i rekao mu da ima problem sa Vaterpolo savezom Srbije.

Izmislio je zatim da mu je saopštio kako je dobio mejl od Đorđa Đorđevića u kom se kaže da se neki klubovi bune i da treba da se promeni prvobitno doneta odluka o F4 sa tri godine, na manji broj godina. Izmislio je, takođe, da mu je isti taj Miloš Mračević saopštio da VK Šabac hoće da napusti takmičenje zbog Odluke da se nama dodeli F4. Takođe je izmislio i da mu je Mračevič još rekao da sad ne zna šta će da radi i da pokušamo da nađemo neko rešenje i sve odložimo. Izmislio je isto i da je mu je rekao, da bez obzira što smo se mi jedini prijavili i ponudlili najbolje uslove i što su se svi pre 10 dana složili oko toga i zvanično nam dodelili organizaciju, da sada treba da odustanemo od onoga što nam je dodeljeno i pristanemo na druge uslove Ugovora.

Takođe, je izmislio da mu je rečeno da je Ugovor spreman i da može da ga pošalje kad god, na šta mu je Šoštar rekao da nam ga pošalje (o tome postoji i pisan trag) do 6.3.2026. godine do 15h, da bi prekinuo ovu agoniju i te pritiske o kojima priča, jer ćemo u suprotnom mi da ih prekinemo. I to je Šoštar izmislio.

Sve je Šoštar izmislio i halucinirao, a onda smo mi na osnovu njegove halucinacije odlučili da ničim izazvani, napustimo Ligu.

Moguće da je on sve ovo izmislio i da nikakvog razgovora nije ni bilo, kao što nije bilo ni mejla koji je poslao Đorđe Đorđević (ne znamo tačno koju on funkciju ima u VSS, ali mi ga oduvek zovemo glavati Đole odmila, jer je svima mio i drag i tako glavat) do čijeg smo sadržaja došli.

Mi drugih dokaza izuzev Šoštarovih izmišljenih telefonskih razgovora i tog mejla nemamo. Pošto smo sad već istupili iz Lige, a kako vi kažete da nikakvih kontakata sa nama nije ni bilo, već smo mi sve sami izmislili, shvatili smo da ovakvi kakvi smo i pošto volimo mnogo da izmišljamo, da vam u stvari nismo ni potrebni.

Verovatno smo isto tako izmislili i to da ste upravo Novi Beograd zvali da pokušamo da ubedimo Vaterpolo savez Srbije da pravi sa Crnogorskim vaterpolo savezom zajedničku Ligu, jer kad ste ostali bez Hrvata i Lige pod njihovom kapom posle 15 godina učestvovanja, pokušali ste da stupite u kontakt sa našim Savezom. Oni nisu bili zainteresovani za saradnju. Ne samo Savez nego nijedan klub, NIJEDAN.

I ovo smo verovatno izmislili kao i to da ste onda zvali upravo ovaj izmišljeni Novi Beograd i kukali nam da pokušamo što pre da ih ubedimo, jer vi u suprotnom nemate sa kime da se takmičite pošto imate ukupno pet klubova. I izmislili smo da smo onda mi u par dana uspeli da okrenemo priču i ubedimo srpske klubove i Savez da uđu u razgovore i da se Liga formira. I onda smo izmislili da je Liga formirana.

Sve smo to mi, to jest senilni i izlapeli Šoštar je sve to izmislio.

Neka vam je sa srećom dalje ova vaša Liga, jedino što će ostati u vazduhu je jedna mala dilema. Da li je Šoštar baš toliko postao dementan i senilan pa je sve ovo morao da izmisli ili ste pak nekolicina vas, mnogo veliki lažovi i hohštapleri, koji su se u svemu ovome samo malo zaigrali, pa ste zajedno sa vašim novim drugarima (sa kojima smo vas mi pomirili), mislili da ćete nas komotno “jahati”, a da ćemo mi za to vreme da vičemo “ihaa”.

I možda mi nismo tako vispreni i prilagodljivi, kao vi i vaši novi drugari i mi možda ne uživamo da toliko “jašemo” druge kad nam se ukaže prilika, ali i vi i oni morate da znate samo jednu stvar. Nas niko nikad jahao nije, niti će nas iko ikada jahati, a ko god je to u prošlosti i pomislio, a kamoli pokušao, nije se nakon toga baš najprijatnije osećao. Stoga, mislimo da bi trebalo bar dva puta da razmislite pre nego nas uzjašete da ne bi cenu tog jahanja platile vaše male i okrugle mošnice. Mislimo da ne bi bilo loše da i vi i oni to uzmete u obzir, jer možda vam može biti od značajne koristi za ubuduće.

To je naš sportsko-drugarski savet.

Sportski pozdrav - stpko i saopštenju VK Novi Beograd.

Kako će se ceo ovaj slučaj završiti, ostaje da se vidi...

Prvo saopštenje Novog Beograda

Podsetimo, prvo saopštenje VK Novi Beograd glasilo je ovako:

- Poštovani, dana 26.2.2026. ste nas obavestili da je Upravni odbor Regionalne lige doneo odluku da se VK Novi Beograd dodeljuje organizacija Fajnal for Regionalne lige u sledeće tri godine. Dana 3.3. ste nas usmeno obavestili da postoje „određeni pritisci“ i protivljenja od strane Vaterpolo saveza Srbije, kojima su se javili neki klubovi, koji su kao protiv toga da se sprovede odluka UO Regionalne lige da se vaterpolo klubu Novi Beograd dodeli organizacija Fajnal for turnira i da će u tom slučaju istupiti iz daljeg takmičenja (konkretno vaterpolo klub Šabac).

- Juče, 5.3. smo vas obavestili da nam danas, 6.3. do 15 časova pošaljete ugovor koji nam je dodeljen, jer je prošlo već deset dana od donešene odluke (a o kojoj ste nas zvanično obavestili mejlom), jer su uveliko krenue da se dešavaju radnje iza kulisa, čiji deo ni na koji način ne želimo da budemo a takođe i iz razloga da bi krenuli da obezbeđujemo sredstva i uslove da se sam turnir održi u skladu sa onim što smo ponudili. Pošto ugovor danas do 15 časova nismo dobili,a nastavili ste da nam usmeno plasirate priče o tome kako se na vas vrši pritisak iz Vaterpolo saveza Srbije, odlučili smo da istupimo iz Regionalne lige, jer na ovaj način ona gubi svaki legitimet, jer svaka stvar i odluka znači mogu da budu usporene, pod obrazloženjem „vršenja pritiska“ bez obzira na legitimitet organa koji ju je doneo.

- Smatramo da je VK Novi Beograd ispunio sve uslove (a i više od onoga što je propisano konkursom a bio je i jedini koji se javio na konkurs) te stoga ne vidimo ni jedan ozbiljan razlog da nam ugovor ne bude poslat. Kada smo shvatili da legitimna odluka Upravnog odbora RL može da bude dovedena u pitanje, zbog kako kažete, a mi opet ponavljamo „određenih pritisaka“ smatramo da je samim tim Regionalna liga izgubila legitimitet, ozbiljnost, kredibiliteta, a nadasve regularnost, jer onda pod istim obrazloženjem svaka naredna odluka može da bude dovedena u pitanje, kako vi kažete „jer neko vrši pritisak“. Ovim je ugrožen i sam takmičarski rezultat učesnika i regularnost samog takmičenja.

- Iz tog razloga, ne želeći da vas drugi savez i drugi klubovi „pritiskaju“ VK Novi Beograd od danas nije više učesnik Regionalne lige. Želimo vam svu sreću u budućnosti - stajalo je u saopštenju.

Odgovor Vaterpolo Regionalne lige

Usledio je odgovor Vaterpolo Regionalne lige i to na sledeći način:

- Vezano za vaše dopise od 05. i 06.03.2026. godine, UO VRL želi da vas obavesti o sledećem. Tačno je da je vaš klub dostavio ponudu za organizaciju finalnog turnira i da je ista od strane UO VRL ocijenjena kao najbolja, o čemu ste obaviješteni dopisom od 26.02.2026. godine, uz napomenu da će ugovor za pomenuto biti blagovremeno dostavljen. Da je UO VRL zvanično promijenio stav, isti bi bio sa vama zvanično iskomuniciran pisanim putem, kao što je to i do sada bio slučaj.

Kako je i u samom dokumentu „Kriterijumi za domaćinstvo finalnog turnira (F4) VRL Premier 2025/26“ naznačeno, rok za potpisivanje ugovora je do 15.03.2026. godine, te ne vidimo ni razlog ni pravo da sa vaše strane ultimativno obaveštavate VRL da ćete, ukoliko ne dobijete ugovor do 06.03.2026. godine do 15 časova, napustiti takmičenje, s obzirom na to da je do naznačenog roka – koji ste prihvatanjem kriterijuma i sami prihvatili – preostalo još 9 (devet) dana.

Konkretno, ugovor je bio u završnoj fazi pripreme, u kojoj su se kontrolisali svi elementi kako bi organizacija ovako važnog događaja bila u potpunosti pokrivena svim ugovornim elementima prije njegovog dostavljanja na potpisivanje.

Što se tiče pritisaka koje pominjete, isti pokušaji dolaze isključivo sa vaše strane i to u više navrata: prilikom zahteva za promenu propozicija takmičenja u novembru 2025. godine, iako ste iste imali na uvid i mogućnost komentara pre njihovog usvajanja na početku sezone; zatim prilikom odluke o određivanju datuma odigravanja utakmice 6. kola, kao i kroz ove ultimatum u vezi sa rokom za dostavljanje ugovora, svaki put uz pretnju napuštanjem takmičenja.

Vezano za informaciju, da napuštate takmičenje, na to ima pravo svaki učesnik, a po tom pitanju će se postupati u skladu sa usvojenim propozicijama takmičenja. Srdačan sportski pozdrav - stajalo je u saopštenju.

BONUS VIDEO: