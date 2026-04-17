U susret Beogradskom maratonu, kompanija Ekspo 2027 d.o.o. Beograd pokrenula je niz aktivnosti koje sport pretvaraju u platformu za zajednički cilj, a kroz koncept "Trčimo za čovečanstvo", ovogodišnje učešće zasniva se na jasnoj ideji da svaki pojedinac bilo da je učesnik maratona ili posetilac koji se priključi akciji u okviru Ekspo zone u Sponzorskom selu na Trgu republike 18. i 19. aprila može da doprinese nečemu većem, a to je obnova trim staza širom Srbije.

Kako navode iz preduzeća Ekspo, kroz četiri tematska portala, sa postavljenim trakama za trčanje, posetioci dobijaju priliku da svojim kretanjem u trajanju od dva minuta i 27 sekundi direktno doprinesu ovom zajedničkom cilju, a svaki završeni ciklus simbolično se beleži kao konkretan doprinos, čime se individualni napor pretvara u deo šire inicijative usmerene na buduću rekonstrukciju trim staza širom Srbije.

Danas, tokom registracije trkača u Hali 4 Beogradskog sajma, posetioci u okviru Ekspo aktivacije imaju priliku da testiraju svoje sposobnosti na refleks mašini i na taj način započnu ''svoje ekspo sportsko iskustvo'', navode iz preduzeća Ekspo.

Ono se zatim nastavlja u Ekspo 2027 Plejgraundu, u Hali 5, koja je za ovu priliku osmišljena kao prostor za predah i poslednje pripreme pred trku.

U opuštenoj atmosferi, uz muzički program, učesnici mogu da se odmore i relaksiraju pred trku, ali i da preuzmu posebno kreiranu, besplatnu Spotify listu za trčanje putem QR koda i druge simbolične poklone.

Danas u periodu od 14 do 19 časova u Ekspo 2027 Plejgraundu organizovano je i merenje nivoa vitamina i minerala, čime se skreće pažnja na značaj balansa, zdravlja i adekvatne pripreme za fizički napor.

Iz preduzeća Ekspo 2027 dodaju da učešće Ekspa 2027 na Beogradskom maratonu nije samo prisustvo na jednom od najvažnijih sportskih događaja u zemlji, već jasan pokazatelj kako veliki međunarodni projekti mogu da pokrenu konkretne, vidljive promene.

"Jer, iako svako trči svoju deonicu, ono što ostaje iza nas meri se zajedničkim rezultatom, i upravo zato, cilj nije linija na asfaltu, već ono što gradimo zajedno", poručuju iz Ekspa.