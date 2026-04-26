Kad su svetla na grandioznoj bini u Pitsburgu utihnula nakon sedme runde NFL drafta 2026. godine, ime Ilije Krajnovića nije odjeknulo sa zvučnika.

Iako je Srbija s nestrpljenjem iščekivala istorijski trenutak u kojem bi jedan momak ponikao na domaćim terenima bio izabran u najjaču ligu sveta, surova realnost profesionalnog sporta donela je drugačiji ishod. Ipak, ostati nedraftovan u NFL svetu daleko je od kraja puta - za Iliju, to je samo početak nove, možda još izazovnije faze.



Priča Ilije Krajnovića zvuči kao scenario za holivudski sportski film. Rođen u Zrenjaninu, mestu koje je dalo sportske gromade poput braće Grbić i Dejana Bodiroge, Ilija je karijeru započeo u lokalnom klubu Klek Najts. Sa neverovatnim fizičkim predispozicijama, visinom od 203 cm i težinom koja dostiže 155 kilograma, brzo je postalo jasno da je vojvođanski teren tesan za njegove ambicije.



Njegov prelazak na prestižnu akademiju IMG na Floridi bio je ključni trenutak. Tamo se transformisao iz talentovanog mladića u vrhunskog ofanzivnog linijaša. Put ga je dalje vodio preko elitnog Boston koledža do Vestern Karoline, gde je tokom 2025. godine bio stub ofanzivne linije koja je obarala klupske rekorde po broju osvojenih jardi.

NFL draft je nemilosrdan proces u kojem se svake godine hiljade igrača prijave za svega 259 slobodnih mesta. Na ovogodišnjem draftu fokus timova bio je na oružjima za napad, što je potvrdio i prvi pik, kvoterbek Fernando Mendoza. Iako su skauti visoko ocenili Ilijinu snagu i raspon ruku, nedostatak minutaže u nekim ključnim utakmicama na koledžu verovatno je bio presudan faktor da timovi oklevaju s trošenjem pika na njega.

Međutim, status nedraftovanog slobodnog agenta često je bolja pozicija nego biti izabran u kasnim rundama. Kao slobodan agent, Ilija sada ima luksuz da sa svojim agentom bira tim koji ima najtanju ofanzivnu liniju i gde su mu šanse da uđe u uži sastav (53 igrača) najveće.

U ligi u kojoj se svaki centimetar i kilogram mere do detalja, Krajnović je i dalje anomalija u pozitivnom smislu. Njegova sposobnost da se kreće brzo uprkos ogromnoj masi je ono što privlači trenere. U NFL postoji duga istorija igrača koji nisu draftovani a postali su legende, poput Kurta Vornera ili Džejsona Pitersa.

Ilija je već pobedio onog trenutka kad je postao prvi Srbin koji je prošao ceo američki sistem, od srednje škole do prijave za draft. On nije samo igrač, on je ambasador koji je pokazao da se iz Kleka može stići do predvorja svetskog spektakla.

Nova šansa Slede ruki kampovi za dokazivanje Narednih nekoliko dana biće ključni. Očekuje se da će Ilija dobiti pozive za mini-kampove za rukije, gde će imati priliku da se u direktnom duelu s najboljim mladim igračima Amerike izbori za ugovor. Ako uspe da se nametne snagom i disciplinom koju nosi iz Srbije, ne bi bilo iznenađenje ako bismo ga sledeće jeseni videli u opremi nekog NFL tima, makar to bilo i u timu za vežbanje.