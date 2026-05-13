Vest da je legendarni srpski vaterpolista, Filip Filipović, završio karijeru potresla je svet vaterpola. Filipović je u Sjedinjenim Američkim Državama stavio tačku na jednu od najvećih karijera u istoriji ovog sporta i to - na svoj način! Peharom, golom za pobedu i MVP trofejom! Više o tome možete pročitati na linku ispod, a u nastavku teksta otkrićemo vam jednu veoma zanimljivu priču - selektor vaterpolo reprezentacije Hrvatske, Ivica Tucak, svojovremeno je želeo da otme Filipovića i privoli ga da igra za "barakude".

Tucak se prvo obratio Filipoviću i u šaljivoj video-poruci tokom gostovanja na televiziji "Insajder" rekao je da je srpskog asa mnogo voleo, iako mu nije donosio puno radosti.

- Šta reći o mom dragom Fići. Pre svega, jedna veličanstvena karijera velikog sportiste, momka, mnogo sam ga voleo iako mi je bio suparnik. Iako je čovek koji mi je na neki način odneo neke sportske radosti u životu. Jedan vrhunski momak, sportista, imao sam privilegiju da delim teren, u smislu trenera protiv igrača, koji je ostavio veliki trag u svetskom vaterpolu - rekao je Tucak, pa se osvrnuo na pokušaj da Filipovića privoli da igra za Hrvatsku:

- Imao sam želju da kada je prekinuo da igra za Srbiju, molio sam ga ako ima ikoga u hrvatskom pokolenju da uzme hrvatski pasoš i da igra za Hrvatsku. Nije to prihvatio, to mu zameram strašno. Volim ga puno i iza njega je strašna karijera. Mora biti ponosan na nju. Kao suparnik i čovek koji je igrao protiv njega sam ponosan šta je dao srpskom i svetskom vaterpolu. Zauvek će ostati veliki dečko koga ću rado viđati u životu, kao što smo se lani videli u Dubrovniku sa Suknom.

Za sam kraj, selektor Hrvatske imao je jasan savet za sveže penzionisanog asa, ali i ljude iz vaterpola.

- Fićo će za mene zauvek biti veliki čovek i neka uživa u penziji, neka se posveti vaterpolu, sportu su potrebni ljudi kao on. Uveren sam da može još dati vaterpolu kao trener, direktor, šta god izabere. Ima moje veliko da - zaključio je Tucak.

Da li znate ko je Ivica Tucak? Čuveni stručnjak i legendarni vaterpolo trener iza sebe ima neverovatnu životnu priču koju možete pročitati u nastavku teksta.

Ivica Tucak, životna priča

Bivši vaterpolista i dugogodišnji selektor vaterpolo reprezentacije Hrvatske, Ivica Tucak, početkom 90-ih potpisao je četvorogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom, međutim, kada je počeo rat u Jugoslaviji odlučio je da prekine saradnju sa beogradskim klubom i napusti Srbiju.

Jednom prilikom hrvatski stručnjak je otrkio da se nikada nije pokajao zbog te odluke i da bi i danas isto postupio.

''Hronologija je vrlo jednostavna. Ja sam potpisao ugovor za Zvezdu pred rat, na poziv trenera Nikole Stamenića koji me je trenirao u repreznetaciji Jugoslavije. Tada je Zvezda pokušala, a kasnije je i uspela da napravi velik tim. Otišao sam na njegov poziv, sa željom da napravim napredak u karijeri, međutim rat je to sve prekinuo'', ispričao je Tucak pre nekoliko godina tokom gostovanja u podkastu "Inkubator", prisećajući se tog dela svoje karijere.

Vratio se u Šibenik i kasnije priključio ratu

"Nakon godinu dana, u maju te 1991. godine, pokupio sam se i iz Beograda se vratio u Šibenik. Bio sam u Šibeniku tokom leta, kratko otišao da igram u Švajcarskoj, vratio se i tad više nije bilo izbora sem uzeti pušku u ruke i učestvovati u ratu. Ako me pitate, ponosan sam i na jednu i na drugu epizodu. Zvezda nije bila moja ljubav, niti ja navijam za Zvezdu, ali je to tad bio iskorak u mojoj karijeri. Bilo mi je divno tada, bila je to dobra ekipa i divno sam se osećao u Beogradu. Ali, ponavljam, čim su počele te lude godine raskinuo sam sjajan četvorogodišnji ugovor", objasnio je svoj potez Tucak i nastavio:

"Ono što je bitno... Ja sam živeo u Šibeniku, koji je bio pod opsadom i bombama. Ideš na trening u zatvoreni bazen, pa si sutra u skloništu... Bilo je teško trpeti. Da se sutra opet desi tako nešto, ja bih opet uzeo pušku i branio svoj dom i svoj grad! Rekao sam, postoji razlika između napadanja bilo koga i odbrane nečeg što je tvoje. Napadati nikad u životu, braniti uvek".

Porodična tragedija

Život proslavljenog Hrvata obeležila je jedna stravična porodična tragedija, pošto su on i supruga Marijana 2005. godine izgubili troipogodišnju kćerku Tenu. Na nju je na terasi jednog kafića u Šibeniku pao automat sa igračkama i zadobila je teške povrede glave od kojih nije uspela da se oporavi. Tucak ne voli puno da priča o tome...

"To je isključivo moja priča, ne volim o tome da govorim. To je samo moja tragedija i tragedija moje supruge, naša zajednička. Zašto se to moralo dogoditi i zašto na tako bizaran način, na to nema odgovora. Bilo je to jedno najlepše i najdivnije, ma zaista najpametnije dete na svijetu. Samo oni koji su takvo što proživeli, znaju o čemu pričam. Osećao sam se kao da neko s mene kida živo meso. To je stanje takvog šoka u kojem čovek ne razumije ništa, buđenja nakon toga su bolna, nešto su najbolnije što čovek može da doživi. Prošlo je dosta vremena, ali dan-danas to ne mogu u potpunosti osvestiti, zašto se to moralo dogoditi?!", rekao je u jednom intervjuu Tucak.

