16:32

1. set - 6:3 - ĐOKOVIĆ OSVOJIO PRVI SET

16:27

1. set - 5:3 - Nole propustio set loptu!

Imao je Đoković priliku da završi prvi set, ali je Francuz ipak uspeo da stabilizuje servis i osvoji ovaj gem.

16:23

1. set - 5:2 - Novaka gem deli od osvajanja prvog seta

Bez izgubljenog poena Novak potvrđuje prednost brejka.

16:18

1. set - 4:2 - Brejk!

Novak sa 40:0 oduzima servis protivniku! 

16:17

1. set - 3:2 - Nole sačuvao servis

Bilo je gusto u ovom gemu, oduzimao je Francuz poene Đokoviću, ali kada je bilo najpotrebnije Novak je zaigrao bolje i priveo gem kraju u svoju korist.

16:08

1. set - 2:2 - Novo izjednačenje

Stigao je Novak u ovom gemu do 40:40, ali ne i prilike za brejk.

16:06

1. set - 2:1 - Đoković siguran

Bez većih problema Novak osvaja servis-gem.

16:00

1. set - 1:1 - Roaje se provukao

Poveo je Đoković u ovom gemu, mučio Francuza koji je ipak uspeo da sačuva servis...

15:54

1. set - 1:0 - Novak ekspres

Bez izgubljenog poena Đoković otvara meč!

15:52

Meč je počeo!

Novak će servirati prvi! Paklen dan u Parizu - trenutno je 32 stepena, a metereolozi su najavili da će temperatura u jednom trenutku dostići i 34 stepena Celzjusa.

15:46

Novak izašao na teren

Sledi zagrevanje, a onda i sam početak meča...

15:18

Ko je Valentin Roaje?

Valentin Roaje ima zanimljivu priču iza sebe.

15:17

Prvi međusobni susret

Đoković i Roaje se nikada do sada nisu susreli. Na putu ka drugom kolu Rolan Garosa Novak je bio bolji od Mpešija Perikara sa 3:1, a Roaje od Delijena sa 3:0.

15:16

Vrućina pravi probleme

Novak je imao velike probleme zbog vrućine na treningu pred ovaj meč.

15:15

Novak favorit

Kladionice su objavile kvote za meč Đokovića i Roajea i Novak je veliki favorit.

