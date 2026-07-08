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Najbolji srpski teniser Novak Đoković slavio je nad kanadskim teniserom Feliksom Ože-Alijasimom sa 7:6 (12-10), 3:6, 6:3, 6:7 (4-7), 7:6 (10-4) i plasirao se u polufinale Vimbldona.

"Srećan sam", poručio je Nole posle meča.

"Voleo bih da je ovo bilo finale, ne znam kako će mi se telo oporaviti posle meča, Zbog ovoga i igram tenis" rekao je Đoković posle više od pet sati provedenih na terenu.

Tara i Stefan su još uvek budni:

"Terao sa ih da idu da spavaju, nisu me poslušali, Još bolje, drago mi je što su tu", rekao je Nole i zamolio da se skrati intervju jer ne može da stoji,

"Igram polufinale protiv najboljeg tenisera na svetu, Janika Sinera, i jedva čekam", poručo je Novak.

1/7 Vidi galeriju Đoković - Ože-Alijasim Foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia