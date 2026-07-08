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Grande, Nole! Grande, Nole!

Kada vam italijanske kolege, redom i na isti način, čestitaju pobedu u najdužem četvrtfinalu u istoriji Vimbldona (5 sati i 15 minuta), uz poruku da je naredni meč onaj pravi, istorijski - protiv njihovog Janika Sinera - onda znate da su ovo vanvremenski momenti u kojima se univerzalno priznaje vrednost najvećeg svih vremena, vrednost koja prevazilazi sve granice.

To što je Novak Đoković ostvario protiv skoro 14 godina mlađeg protivnika, u meču koji je svoju erupciju iz prosečnog u nezaboravan doživeo u poslednjih set i po, zaista se graniči sa redefinisanjem neverovatnog.

1/7 Vidi galeriju Đoković - Ože-Alijasim Foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

"Ovo je bio jedan od najvećih mečeva koje sam odigrao na ovom terenu, srcem i žicama, a statistiku ćemo gledati kada se povučem sa turneje", parafraziramo način na koji je Novak sublimirao ovo čudo od meča, dodavši da je "šteta što ovo nije bilo finale". Šteta, čuj... Čisto čudotvorstvo, na čemu svi koji su ovaj meč pratili uživo mogu da budu samo beskrajno zahvalni.

Ono što je zaista sada najvažnije odlučeno je na početku turnira, i zbog toga je stručno praćenje svih detalja koji čine jedan Grend slem toliko važno. Novak će imati sredu, četvrtak i petak da se oporavi, odmori i pripremi za polufinalni meč sa Janikom Sinerom. Iako će i Italijan imati tu prednost u odnosu na igrače sa druge strane žreba, ko god bude pobedio moraće praktično bez predaha na megdan Zverevu, Fricu, Koboliju ili Feriju.

Zbog toga su Grend slemovi među najtežim oblicima sportskog takmičenja, a naš Nole ih je osvojio 24 – više nego bilo ko drugi među najvećim zvezdama ovog sporta u njegovoj istoriji.

Zbog toga, ukratko - majstore, svaka ti čast. Uz tebe smo do kraja!