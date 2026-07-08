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Nije uspeo da sruši legendu, ali je otišao sa ogromnim poštovanjem. Feliks Ože-Alijasim pružio je Novaku Đokovićuveliku borbu u četvrtfinalu Vimbldona, a posle meča je pred novinarima priznao koliko je teško igrati protiv čoveka koji je toliko puta dokazao da je najbolji kada je najpotrebnije.

Kanađanin je na konferenciji za medije delovao iscrpljeno, a prve reči najbolje su opisale kroz šta je prošao.

#Malo mi se vrti u glavi#, rekao je Feliks posle meča, dok je dugo uzdisao za stolom.

Ipak, odmah je odao priznanje srpskom asu.

#Ukratko – strašna borba sa legendom tenisa, i to je to. Teško je ovo – četvrtfinale u Parizu, zatim i ovde. Moram da vidim šta može da se ispravi, ali sam ponosan na svoj trud#, rekao je Ože-Alijasim.

1/7 Vidi galeriju Đoković - Ože-Alijasim Foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

Kanađanin je istakao da nije imao problem sa samopouzdanjem, već da su presudili detalji. Posebno je naglasio kako je Novak još jednom pokazao zašto je jedan od najvećih u istoriji.

"Imao sam puno verovanja u sebe, u tome nije problem. U trećem setu sam izgubio fokus, kao i on u četvrtom, i dobro sam se osećao u taj-brejku. Opet je Novak pokazao da je najbolji kada je najpotrebnije, više nego ja", priznao je Feliks.

Posebne reči imao je za Novakove najjače oružje.

„Njegov stil igre je konzistentniji, ali je impresivan na toliko načina. Servis je neverovatan, za ritern svi znamo… Svi smo to mnogo puta videli, ali vas uvek impresionira“, rekao je Kanađanin.

Ože-Alijasim smatra da je ključ bio u Novakovoj sposobnosti da u pravom trenutku donese najbolju odluku.

"„Novak je igrao pametnije, ali poenta je u tome da ponekad odigrate i sa malo više rizika. Krivo mi je što nisam ostao u nekim važnim poenima, ali taj rizik je ponekad važan da biste stekli prednost", objasnio je on.

A onda je otkrio koliko dugo prati Đokovića i koliko ga ceni kao taktičkog genija.

"„Gledao sam Novaka mnogo puta – i kada je igrao sjajno i pobeđivao, ili kada se mučio, kao protiv Federera 2019. On je veliki taktičar, ume da sačeka vašu grešku, ishitrenost, i to je nešto što moram da uvrstim u svoj repertoar igre", zaključio je Feliks Ože-Alijasim.

Đoković je još jednom pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najvećih svih vremena, a čak i poraženi protivnici posle velikih bitaka ostaju sa istom porukom – protiv Novaka moraš da odigraš savršen meč.