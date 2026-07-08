Slušaj vest

Novak Đoković je još jednom ispisao istoriju na Vimbldonu, a onda pokazao zašto ga navijači obožavaju i van terena. Posle epskog okršaja sa Feliksom Ože-Alijasimom, novinari su ga uporedili sa fudbalskom legendom Lionelom Mesijem - a Noletov odgovor je oduševio sve.

"Fantastično – kao Mesi, 39 godina, svaka čast", bila je poruka kojom su mediji otvorili razgovor sa srpskim asom.

Novak je, naravno, imao spreman odgovor.

"Mesi, da, ali on igra 90 minuta – i kamo sreće da i ja mogu tako", nasmejao je Đoković prisutne.

Ipak, iza šale se krije neverovatna činjenica - u godinama kada bi mnogi već odavno bili daleko od vrhunskog sporta, Novak i dalje vodi najteže bitke i pobeđuje mlađe rivale.

Posle duela koji je trajao više od pet sati, Đoković je priznao da je i sam svestan veličine onoga što se dogodilo na terenu.

"Čini mi se da sam više igrao ovde u dvorani nego na otvorenom. Sjajno je bilo učestvovati u ovom epskom meču. Ovo je, mislim, najduži meč ovde, možda slično kao sa Rodžerom u finalu 2019", rekao je Novak.

Srpski teniser pohvalio je i svog protivnika, koji mu je pružio neverovatan otpor.

"On je koristio sve svoje mogućnosti, a ja sam se držao da ostanem tu. Publika se uključila, uveličala našu borbu na terenu i protiv policijskog časa, pošto smo završili tek neki minut pre", dodao je Đoković.

1/7 Vidi galeriju Đoković - Ože-Alijasim Foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

Posebno je istakao koliko mu znači što i dalje može da se nosi sa mnogo mlađim igračima.

"Drago mi je da mogu da se borim sa momcima koji su 15 godina mlađi od mene, da ih dobijam sa najmanjom marginom u ovakvim mečevima. Mogu da budem veoma samokritičan, imam najviša očekivanja od sebe, ali i uživam u ovakvim momentima", rekao je Novak.

Za njega je duel sa Kanađaninom bio više od običnog četvrtfinala.

"Ovo je skoro bilo finale za mene. Uživali smo svi – igrači, publika, gledaoci na TV-u – i ovo je zaista bio istorijski meč", poručio je Đoković.

Novaka sada čeka novi veliki izazov - polufinale protiv Janika Sinera, a srpski as je još jednom pokazao da godine za njega nisu prepreka, već samo broj.