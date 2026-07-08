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Još jedan istorijski podvig Novaka Đokovića na Vimbldonu ostavio je planetu bez daha, što je potvrdio i američki list Sports Illustrated.

Nakon epskog maratona koji je trajao čak pet sati i 15 minuta, Đoković je slomio otpor Feliksa Ožea-Alijasima i obezbedio plasman u vimbldonsko polufinale. Ovaj duel zlatnim slovima ostaje upisan u istoriju londonskog grend slema kao najduže četvrtfinale ikada odigrano.

Poznati američki novinar Tim Kapurso stavio je u prvi plan Novakov zaštitni znak - mentalnu čvrstinu i neverovatnu sposobnost da pronađe izlaz iz prividno bezizlaznih situacija.

"Novak Đoković je ponovo režirao čudo. Poput teniskog Bendžamina Batona, tridesetdevetogodišnji Srbin je uspeo da nadživi 14 godina mlađeg Feliksa Ože-Alijasima u meču od pet sati i 15 minuta, što je najduže četvrtfinale u istoriji Vimbldona", ističe Kapurso i dodaje:

"Đoković je u utorak uradio ono što čini tokom celog života i profesionalne karijere - prevazišao je sve prepreke. Od dečaka čiji je karakter kaljen u ratom i NATO bombama razorenoj Srbiji, preko mladića koji je fizičkom spremnošću pobedio sopstvene slabosti, pa sve do veterana koji se borio protiv animoziteta publike kao neko ko je 'upao' na žurku Rodžera Federera i Rafaela Nadala. Na kraju, obojicu je nadmašio po dostignućima."

1/11 Vidi galeriju Đoković - Ože-Alijasim Foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

Kapurso je podsetio čitaoce na trnovit razvojni put srpskog genija: od odrastanja pod bombama, preko grčevite borbe za status ravnopravnog rivala u eri Federera i Nadala, pa sve do momenta kada je oborio gotovo sve njihove rekorde.

"Đoković je sazdan od čiste otpornosti. To se u punom sjaju videlo na Centralnom terenu protiv Alijasima", navodi se u analizi.

Poseban osvrt u tekstu posvećen je dramatičnom momentu kada je delovalo da Novaka izdaje sopstveno telo. Zbog problema sa levom potkolenicom u prvom setu, srpski as je morao da zatraži pomoć fizioterapeuta, ali ga ni ta prepreka nije skrenula sa puta ka pobedi.

"Ni sopstveno telo, a ni razorni server i moćni igrač sa osnovne linije koji je mlađi od njega deceniju i po, nisu pronašli način da zaustave Đokovića", jasan je američki autor.

Sukob sa organizatorima: "Gde je tu doslednost?"

Veliku prašinu u javnosti podigla je i Novakova oštra reakcija nakon odluke organizatora da zatvore krov na Centralnom terenu, kada je otvoreno kritikovao nedoslednost u primeni pravila.

"Mogli smo komotno da odigramo još jedan čitav set napolju. Ovo je turnir na otvorenom prostoru. Gde je logistika i doslednost? Toliko se ponosite svojim striktnim pravilima, a onda se ne pridržavate nijednog od njih", citira američki medij Đokovićeve reči upućene sudiji i supervizorima.

Ipak, ono što je najviše fasciniralo američkog novinara jeste Đokovićeva sposobnost da u ključnim momentima aktivira "rezervni rezervoar" snage.

"Reketom, ogromnim srcem i čeličnim živcima. Upravo zbog ovakvih trenutaka ja i dalje igram tenis", poručio je Novak nakon meča.

Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U zaključku teksta, Sports Illustrated napominje da su igrači u 39. godini života uglavnom daleko od ovakvog nivoa tenisa, ali da Đoković iznova pomera granice bioloških mogućnosti.

"Vreme - i ono na časovniku, i ono koje donose godine - ovog puta je moralo da prikoči", poentira se u tekstu koji je još jednom potvrdio planetarno poštovanje prema srpskom asu.

Kompletan tekst novinara američkog portala možete pročitati [OVDE].

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