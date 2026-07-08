Miomir Kecmanović u Hramu Svetog Save u Beogradu sa sveštenikom Radivojem Panićem

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Srpski teniser Miomir Kecmanović imao je zapaženu ulogu na ovogodišnjem Vimbldonu, iako je u prvom kolu poražen od Janika Sinera.

Miomir Kecmanović odigrao je meč za pamćenje protiv italijanskog tenisera koji je slavio tek posle pet setova i više od tri sata velike borbe.

Miomir Kecmanović slavi poen protiv Janika Sinera na Vimbldonu Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

Vera je potreba

Posle više nego lepe partije na Vimbldonu Miomir Kecmanović se iz Londona vratio u Beograd. A, u glavnom gradu Srbije srpski teniser potražio je duhovni mir u Hramu Svetog Save na Vračaru.

- Posetio sam zavetni hram srpskog naroda - Hram Svetog Save. Uz srdačan doček i blagu reč sveštenika Radivoja Panića, postao sam svesniji one Duhonosne sile koja je odvela najvoljenijeg srpskog sina sa očevog dvora u uboge monaške kelije Svete Gore - napisao je na društvenim mrežama Miomir Kecmanović i dodao:

Objava Miomira Kecmanovića na društvenim mrežama iz Hrama Svetog Save Foto: Printskrin/Instagram

Pozitivne reakcije



- Iste sile koja je raznela prah spaljenih moštiju divnog sveca u srce svakog pravoslavnog Srbina diljem zemaljskog šara i poziva na jedinstvo u Duhu i Istini.

Ova objava Miomira Kecmanovića naišla je na brojne pozitivne reakcije ljubitelja sporta u Srbiji, s obzirom na to da je pokazala njegovu zreliju, duhovnu stranu van teniskih terena i spremnost da nakon sportskih neuspeha i velikih napora pronađe oslonac u pravoslavnoj veri.

1/10 Vidi galeriju Miomir Kecmanović Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

U pravoslavlju je spas

Mnogo je tenisera koji su spas od stresa i pritiska u tenisu pronašli u pravoslavnoj veri. Očit primer je Novak Đoković koji oko vrata nosi krst sa Hilandara i često puta se krsti na sportskim borilištima. Stefanos Cicipas, grčki teniser je duboko religiozan i često koristi društvene mreže da podeli citate o veri, duhovnosti i smislu života.

Poznat je i primer nekadašnjeg ruskog tenisera Marata Safina, koji iako rođen u tatarskoj porodici sa islamskim korenima, tokom svog života i nakon završetka burne karijere prošao kroz duboku duhovnu transformaciju.

Safin je u više navrata putovao po pravoslavnim manastirima u Rusiji, naročito u Sibiru i na Altaju i javno govorio o tome kako mu je hrišćanska duhovnost pomogla da pronađe mir koji nije mogao da kupi novcem ili slavom.

Njegovi zemljaci, ruski teniseri Karen Hačanov i Andrej Rubljov, takođe su veoma posvećeni pravoslavni hrišćani.