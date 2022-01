TEK ĆEMO ČUTI ŠTA JE SVE DOŽIVEO! Dijana Đoković: To su neke stvari koje ja kao majka ne mogu tek tako da prebrodim....

"Mi smo ovde došli da proslavimo pobedu našeg sina, našeg Novaka. Dečka koji je svoju porodicu naučio da ne trpi nepravdu. On ništa nije kriv, on ništa nije učinio što se kosi sa njihovim zakonima, a doživeo je torturu. Tek ćemo čuti šta je sve doživeo.

Došao je da osvoji taj turnir. Ova situacija za nas je izuzetno teška. Trudili smo se ovih poslednjih šest dana da se borimo za njega, da se njegov glas čuje širom sveta. Najteže nam je bilo kada je došlo do prekida veze kada nije imao telefon kod sebe. Nismo znali šta mu se dešava, da li je dobro, da li sit, da li je zdrav... To su neke stvari koje ja kao majka ne mogu tek tako da prebrodim. Sve majke će me shvatiti", rekla je Dijana Đoković.

foto: Uroš Arsić/Mondo

Podsetimo, Federalni sud u Melburnu poništio je odluku Vlade Australije o ukidanju vize najboljem teniseru sveta Novaka Đokovića i naložio njegovo puštanje na slobodu.

02:17 Srđan Đoković otkrio detalje kakvu je torturu prošao Novak

Konačnu odluku doneo je sudija Entoni Keli posle saslušanja koje je počelo nešto posle ponoći po srednjoevropskom vremenu.

Iako je sud presudio u Đokovićevu korist, vladin advokat Kris Tran je rekao da bi ministar za imigraciju Australije mogao ponovi da razmotri ukidanje Đokovićeve vize.

Prema zakonu o imigraciji Australije, ministar ima ovlašćenja i diskreciono pravo da ukine vizu iz bilo kog razloga. Tran, međutim, nije precizirao razloge po kojima bi Djokoviću ponovo mogla biti ukinuta viza. Ako bi se to desilo, Đoković bi mogao da dobije zabranu ulaska u Australiju tri godine.

(Kurir sport)