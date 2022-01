NOVAK JE NA SLOBODI! MALO PRE JE TRENIRAO NA TENISKOM TERENU: Đorđe Đoković o TORTURI koju je preživeo njegov brat u Australiji

"Hteli smo da dobijemo što čistiju situaciju i da bi vam predstavili celokupnu sliku. Nama je kao porodici izuzetno teško. Vrlo smo emotivni jer je u pitanju Novak. Jako je teško da branimo Novaka a da pri tom ne uvredimo nikoga. Mi smo bili borci za pravdu i sve smo uradili da ispoštujemo sve protokole i da celom svetu pokažemo ljubav i podršku koju imamo za Novaka", rekao je na početku obraćanja Đorđe Đoković, pa nastavio:

foto: Uroš Arsić/Mondo

"Zahvalio bih se ovom prilikom i narodu širom sveta. Videli smo prelepe slike od Beograda, Banjaluke, Čačka, Zadra, pa sve do dalekog Melburna gde se iz dana u dan sve više ljudi okupljalo ispred hotela gde je bio Novak. Pravda je izašla na videlo. Zahvalio bih se pravnom sistemu Australije i sudiji Keliju koji je slučaj vodio prilično neutralno. Ovo suđenje koje je trajalo više od sedam sata gledao je ceo svet", rekao je Đorđe i zaključio:

foto: Uroš Arsić/Mondo

"Novak je na slobodi! Malopre je trenirao na teniskom terenu. On je otišao da osvoji još jedan Australijan open! On je otišao u Australiju da se bavi tenisom. Da napravi još jedan rekord koji juri. Otišao je sa najboljim mogućim namerama, dao je svu moguću dokumentaciju koju je mogao, na kraju i dobio medicinsko izuzeće. Epilog smo danas saznali. Novak je sportista, on se bavi tenisom, najbolji je teniser svih vremena. Zadovoljni smo što je zadovoljena pravda i istina, što je čitavom svetu pokazano šta je istina", poručio je Đorđe.

foto: Zorana Jevtić

Podsetimo, Federalni sud u Melburnu poništio je odluku Vlade Australije o ukidanju vize najboljem teniseru sveta Novaka Đokovića i naložio njegovo puštanje na slobodu.

Konačnu odluku doneo je sudija Entoni Keli posle saslušanja koje je počelo nešto posle ponoći po srednjoevropskom vremenu.

Iako je sud presudio u Đokovićevu korist, vladin advokat Kris Tran je rekao da bi ministar za imigraciju Australije mogao ponovi da razmotri ukidanje Đokovićeve vize.

Prema zakonu o imigraciji Australije, ministar ima ovlašćenja i diskreciono pravo da ukine vizu iz bilo kog razloga. Tran, međutim, nije precizirao razloge po kojima bi Djokoviću ponovo mogla biti ukinuta viza. Ako bi se to desilo, Đoković bi mogao da dobije zabranu ulaska u Australiju tri godine.

(Kurir sport)