SVE NOVAKOVE BORBE U PARIZU: Ja sam sin čoveka koji je rođen na Kosovu! OVO JE ZA ĐOKOVIĆA VIŠE OD SPORTA

Specijalni izveštač iz Pariza: Vuk Brajović

Iskovao je protiv Kovačevića Novak svoju uvodnu pobedu na Rolan Garosu, i po mnogo čemu podsetio na brojne prilike kada je pri sličnom žrebu uspešno podizao formu, a da je na momente umeo da zabrine svoje poklonike.

U prilog tome dva puta je Novak dozvolio mlađanom Amerikancu našeg porekla da pri kraju odlučujućeg seta vrati brejk i to jednom kada je servirao za pobedu, što se veoma retko viđa kada je on u pitanju.

Protiv juče sveprisutnog vetra je teško boriti se, ali su zbunjivale neke Novakove odluke kada su se birali udarac, pravac i dužina kao i emotivna reakcija na začuđujuže zvižduke iz publike posle stečene prednosti od 5:3.

Dobro je poznato da publika u Parizu obožava autsajdere i Nadala, pa bi se jedino time moglo opravdati negodovanje na Novakovu izraženu proslavu osvojenog gema za 5:3, ali je jasno da je to imalo momentalno destabilizujući uticaj na njega. Toga će biti još i u narednim mečevima na ovom turniru, i to protiv opasnijih protivnika, a neprijatna su sećanja iz prošle godine kada ga je salva povika i zvižduka “na otvorenom sceni” dočekala na meč protiv Nadala, sa poznatim epilogom.

Publika u Parizu je promenljive ćudi kao i ovdašnje vreme, tako da bi bilo dobro emotivni potenciometar držati na minimumu do kraja turnira, uprkos svim zbivanjima na terenu i oko njega u Francuskoj ili Srbiji.

Lepe reči je Đoković imao za mladog suparnika:

“Sve čestitke Aleksu na igri, a naročito kako je igrao u trećem setu. On je veoma dobar dečko, trenirali smo, ima srpske korene i slažemo se veoma dobro. Upoznao sam mu porodicu, fini ljudi. Ima sve uslove da napreduje i bude sve bolji i zaista sam iznenađen njegovom igrom. On je trenirao u Srbiji do 10-godine u kojoj je šljaka najviše zastupljena podloga, a u Americi je to hard – i video sam da i na toj podlozi igra dobro. Servirao sam za meč – a on je uspeo da se vrati u njega – i zaista mu svaka čast na borbi. Pokušavam da dominiram ko god je sa druge strane, kontrolisao sam meč, ali pri kraju je krenulo u neželjenom pravcu za mene. Ipak, uspeo sam da zadržim mirnoću – i prilično sam zadovoljan pobedom i onim što sam pokazao, uz vetar i pomalo čudne uslove za igru”.

“Kosovo je srce Srbije! Stop nasilju” moćna je poruka koju je Novak poslao svetu ispisom na glavnu kameru prenosa – a režiser prenosa i događaja na Filip Šatrijeu amplificirao do vrhunca. Očekivano re-postovanje na društvenim mrežama krenulo je polako da pristiže tek više od 2 sata po okončanju meča, ali je najverovatnije bogati program nastupa nekih od vodećih igrača turnira sprečio življe bavljenje ovim gestom od strane prisutnih medija.

Na pitanje “da li je ovim što je napisao na kameri izrazio sve što je želeo po tom pitanju“, Đoković je odgovorio biranim rečima:

„Nisam političar i nemam nameru da ulazim u političke debate. Jako me boli kao Srbina to što se događa na Kosovu, to što su naši ljudi proterani iz opština. Najmanje što sam mogao da uradim je ovo, jer osećam odgovornost kao javna ličnost i sin čoveka koji je rođen na Kosovu, osećam potrebu da pokažem podršku i celoj Srbiji”.

Rolan Garos je igračima ponudio zaštitu od zlostavljanja na internetu – a po zvaničnim studijama igrač koji je tome najviše izložen je upravo – Novak Đoković. Zamoljen da prokomentariše tu pojavu, uz kiseo osmeh naš as kaže:

““Da je drugačije, mene bi čudilo. Ne znam šta bih dodao još tome. Kobi Brajant je umeo da kaže: “Odlično je kada te neko mrzi, jer se ne mrze dobri - mrze se najbolji.” Ne mrzim nikoga, ne gajim tu emociju, svoju decu ne vaspitam tako. Mržnja je izuzetno negativna emocija, i ako je neko ima prema meni - to govori dovoljno o toj osobi. Ne mislim da sam zaslužio da me neko mrzi. Da sam pravio greške, svakako jesam, ali sam radio ono što sam mislio, želeo i osećao, i nikada i nikako ne bih postupio drugačije. Danas je popularno da se ide “uz dlaku”, ali ja nikada neću zrtvovati slobodu da izrazim svoje stavove samo zbog toga jer to nisam ja”, jasan je Novak i ovoga puta u vezi ove važne karakterne osobine.

Naredni protivnik Novaku je dobro poznati Mađar Marton Fučovič, sa kojim je Novak poslednji put igrao na Grend Slem turniru u četvrtfinalu Vimbldona 2021.

“Veoma fizički jak, spreman i kompletan teniser, koji poseduje odličan ritern i čvrst je sa obe strane. Nema puno rupa u njegovom tenisu, igra poprilično čisto, vrlo je svestran, može da nastupi na veoma visokom nivou i to je dokazao tokom karijere. Nadam se da će putanja mojih nastupa na Rolan Garosu ići uzlazno što se tiče kvaliteta i da će moj naredni meč ovde biti bolji od prethodnog”, i tim rečima najavljuje peti meč u njihovoj karijeri Đoković.

Iako se “prava” reakcija na Novakov jučerašnji gest očekuje, skoro je sigurno da će i ovaj Grend Slem za Novaka i njegove poklonike biti više od jednog sportskog takmičenja. Nadamo se da će upravo tenisom za mnoge najbolji igrač svih vremena uspeti da nametne sportski narativ u odnosu na sve ostalo što se “već valja” iza “sedam mora i gora”, a svakom pobedom na najbolji način izrazi ono zbog čega će (ponajviše) biti upamćen u istoriji sporta.

Kurir sport