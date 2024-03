MAMA, IZNEVERIO SAM SEBE - Emotivna i bolna ispovest Novaka Đokovića: Plakao sam, a ona me je tešila! Mislio sam da je KRAJ!

Najbolji teniser u istoriji belog sporta, Novak Đoković, otvorio je dušu i progovorio o najbolnijem periodu u karijeri.

Pre sedam godina Novak je bio u ozbiljnoj krizi. Povreda lakta mu je zadavala ozbiljne probleme, pokušavao je da je leči na različite načine, a odlazak "pod nož" bila je poslednja opcija.

Na kraju je morao na operaciju i to mu je izuzetno teško palo. U jednom intervjuu koji je dao pred nastup na Indijan Velsu prisetio se pakla kroz koji je prolazio.

"Mislim da mogu da pričam o svim sportistima da je povreda najveći neprijatelj. Kada je neko povređen u individualnom sportu, pogotovo u tenisu, tu nema izmene, nema nekoga da vas zameni. Karijera je na čekanju i stvari koje ste gradili godinama mogu biti u riziku. Verujem da postoji prevencija ne samo u sportu, već i u životu. Imao sam jednu veliku operaciju, imao sam povredu lakta. Zbog svega što se događalo godinama, zbog dugih mečeva, sezona, tenis ima najdužu sezonu, počinje u januaru, završava se u novembru. Mnogo turnira, mnogo putovanja, sve to utiče na telo i psihu" počeo je Novak.

Srpski as je otkrio da je dugo trpeo bol.

"To je bilo 2017. godine, osetio sam to još 2016. ali sam nosio tu povredu lakta i bio sam uvek protiv tableta protiv bolova, nisam voleo, ali sam morao da ih koristim. Siguran sam da mnogo sportista može da se poveže s ovim. Ljudi očekuju da igraju, oni kupuju karte i možda je ovo jedino šansa da vas gledaju i uvek mislite, želim da budem tamo, ne želim da razočaram ljude, sebe, familiju. Nosio sam povredu, pogoršavala se", otkrio je Novak.

"Ubio sam taj svoj bol, a shvatio sam na Vimbldonu u 1/4 finalu da ne mogu da serviram, da ne mogu da podignem ruku, znao sam da je gotovo i da je to momenat kad moram napraviti neke radikalne promene. Izbegavao sam operaciju po svaku cenu, a kada sam posle Vimbldona završio, uzeo sam odmor i nisam hteo da igram. Pokušao sam da se izlečim, trenirao sam za novu sezonu, osetio sam bol ponovo, otišao sam da igram u Australiji i shvatio sam da moram na operaciju. Uradio sam to i šest nedelja kasnije sam se vratio", dodao je srpski as.

Bio je potpuno utučen nakon operacije, gušio se u suzama i preispitivao gde je pogrešio.

"Plakao sam posle operacije, ne zbog bolova, već jer sam izneverio sebe. Moja filozofija kaže da izbegnem operaciju, da uradim sve što mogu da ne odem "pod nož", a mama mi je bila tu. Rekao sam joj 'Mama, izneverio sam sebe', ona me tešila i rekla da je to normalno i da to svi rade. To je bila ogromna promena za mene, tad sam imao 30. godina. Što je za sportistu mnogo, ulazite u poslednju fazu karijere. Imao sam fantastičnu karijeru i niko mi nije rekao da usporim, da ne igram godinu ili dve".

Razmišljao je da prekine karijeru.

"Osetio sam se da hoću da napustim tenis, nekoliko meseci nakon operacije sam ispao iz najboljih 20, igrao sam najgori tenis ikad. Gubio sam, osećao sam se loše na teren. Mislio sam da je to momenat. Onda sam morao da sredim svoj servis, taktiku, sve je to bio izazov. Okupio sam svoj tim, rekao sam im da se distanciram od profesionalnog tenisa, mislio sam da je vreme za sledeće poglavlje. Bili su tu moja žena, moj menadžer, moj tim. Rekli su mi da sačekam, da se smirim, da razmislim jer sam bio "usijane glave". Izgubio sam meč u Majamiju i mislio sam da je to to, onda sam stao, podržali su me, zahvalan sam im na tome. Morao sam da se smirim, ubrzo nakon toga, u drugom delu 2018. godine sam osvojio Vimbldon, Ju-Es Open i samo sam počeo da se podižem i onda sam u narednim godinama imao najbolje momente u karijeri", priznao je Đoković.

