KO JE ANDRIJA MAJDEVAC? GOLOM JE SRUŠIO PARTIZAN I UZEO MU PRVO MESTO: Nikada nije krio da je zvezdaš, ali živi za Napredak!

Najveće iznenađenje proteklog kola Superlige napravili su fudbaleri Napretka koji su pobedili Partizan u Humskoj - 1:0. Pobedonosni gol postigao je Andrija Majdevac.

Sa četvoricom fudbalera Partizana Antićem, Markovićem, Gohom i Filipovićem morao je da se izbori Andrija Majdevac i smesti loptu u mrežu, iza leđa golmana Aleksandra Jovanovića. Ispostaviće se da je taj pogodak u 33. minutu bio jedini na meču. Sa ta tri boda, Napredak je uhvatio priključak za plej-of, a Partizan izgubio lidersku poziciju na tabeli Superlige.

Neverovatnu životnu priču ima napadač Napretka Andrija Majdevac (26). Radi se o fudbaleru koji je rođen u Kruševcu, ali je karijeru morao da gradi van rodnog grada.

Andrija Majdevac prošao je mlađe kategorije kruševačkog Napretka, gde je tri godine zaredom bio prvi strelac omladinske ekipe za koju je igrao do 2016. S matičnim klubom potpisao je prvi profesionalni ugovor.

Kao profesionalac debitovao je 4. aprila 2015. protiv Jagodine, u 21. kolu Superlige Srbije. Za Napredak je na zvaničnim utakmicama igrao 14 puta. U završnici letnjeg prelaznog roka 2016. prosleđen je ekipi Temnića iz Varvarina u Srpsku ligu. Potom je otišao na pozajmicu u Dinamo iz Vranja, pa u Inđiju, da bi po raskidu ugovora sa napretkom otišao na Maltu i potpisao za Balzan. Tamo je igrao dobro i dobio je ponudu sa Kipra od kluba AEL Limasol. U međuvremenu je jednu polusezonu odigrao za Etnikos iz Ahne, da bi početkom sezone 2022/2023, Majdevac potpisao za Novi Pazar. Posle godinu dana otišao je u mađarski Debrecin, da bi ove zime stigao u Napredak i potpisao ugovor do kraja sezone.

Andrija Majdevac nikada nije krio svoju navijačku pripadnost i uvek se deklarisao kao simpatizer Crvene zvezde. Na njegovom instagram profilu, posebno iz rane mladosti modu se pronaći fortografije sa drugarima, kako sa Marakane bodri crveno-bele.

Njegov otac Slavoljub, koji je takođe veliki navijač Crvene zvezde, na društvenim mrežama posle gola Andrije Partizanu, napisao je:

- Ne veruje im sine i ponosan budi, što zvezdaško srce bije ti iz grudi!

Andriji Majdevcu posebno je teško pao period kada je bio mlad fudbaler i kada nije imao podršku tadašnjeg rukovodstva Napretka.

- Te 2015. godine bio sam blizu da kažem zbogom fudbalu, evo i zašto. S Napretkom sam kao 16-godišnjak potpisao profesionalni ugovor, već sa 17 debitovao u Super ligi. Trener je bio Slavko Matić, poštovao sam ga mnogo, a on je baš voleo mlade igrače. Odigrao sam pet utakmica, a već me je tražio Lajpcig. Međutim, nisam mogao da odem. Nudili su 150.000 evra, istina bili su još drugoligaši, ali to je period kad je Red bul ušao kao sponzor u klub. Te sezone smo u baražu za opstanak i ispali od Metalca - rekao je za Sportski žurnal Andrija Majdevac i nastavio:

- Ujedno sam bio i omladinski reprezentativac kod selektora Branislava Nikolića, jedini napadač uz mene bio je Luka Jović. Stigao je i poziv za gostovanje Portugalu, u isto vreme kad se igrao i baraž, a umesto Matića za trenera je došao Ljubiša Stamenković Piskavac. Tadašnja uprava je insistirala da ostanem za baraž, nisu me ni obavestili da sam dobio reprezentativni poziv. Naravno, nisam se pojavio na prozivci i kako bih, kad nisam znao gde bi trebalo da idem.

Tadašnji selektor omladinaca Srbije mislio je da Majdevac ne govori istinu.

- To je bilo i razumljivo, posle toga nikada više nisam bio u ni u jednoj reprezentativnoj selekciji. Ne znam šta je gore moglo da se dogodi, to ili što sam u oba meča baraža bio 19-ti igrač i utakmice gledao sam s tribina. Bio sam dete i bukvalno potonuo, razočarao u ljude. Sve to me je kao čoveka povredilo, nisam zlopamtilo, ne krijem da bih i pored svega voleo da jednog dana opet budem u Napretku. Sad, iako se uprava promenila, nije vreme za takav potez. Bilo i ne ponovilo se, fudbal mi se više nije igrao sve dok nisam otišao na Maltu.

Od početka prolećnog dela sezone Andrija Majdevac odigrao je šest utakmica za Napredak, dao tri gola i imao jednu asistenciju. Došao je na lično insistiranje trenera Vladimira Gaćinovića koji ga je odlično upoznao tokom zajedničkog boravka u Novom Pazaru, kada su i jedan i drugi preporodili klub iz Raške i usmerili ga ka gornjem domu tabele Superlige.

