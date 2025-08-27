ĐOKOVIĆ - SVAJDA! Navijači u šoku! Pola Srbije ne može da gleda ovaj meč!
Novak Đoković danas od 17.30 u drugom kolu US Opena igra protiv 22-godišnjeg Amerikanca Zakarija Svajde.
Tekstualni prenos meča, sa svim detaljima koji ga prate, naši čitaoci mogu da isprate na portalu Kurira.
Novak Đoković - Zakari Svajda: 3:3
3:3! Bilo je gusto...
Uspeo je Novak da osvoji ovaj gem na svoj servis, ali uz dosta muke. Sjajan otpor pružio je Svajda, ali nedovoljan da stigne do brejka
2:3! Siguran Svajda!
Deluje mladi Amerikanac prilično sigurno na početku meča, uspešno održava svoju prednost protiv Novaka!
2:2! Ponovo sa "nulom"
Još jedan rutinski gem za Novaka, ponovo nije dozvolio rivalu nijedan poen!
Problem sa prenosom!
Mnogi navijači u Srbiji ne mogu da gledaju Novaka jer nemaju svi korisnici kanal Eurosport 4K.
1:2! Svajda siguran!
Za razliku od prošlog gema kada je servirao, američki teniser ovog puta nije imao problem i osvojio je gem na svoj servis bez većih poteškoća!
1:1! Novak osvaja prvi gem na ovom meču!
Novak Đoković sjajno je servirao u ovom gemu i bez izgubljenog poena osvojio prvi gem na današnjem meču!
0:1! Siguran Svajda na svom servisu!
Šteta, bio je đus, imao je Novak dve brejk lopte, ali nije uspeo odmah da napravi brejk!