Svi događaji
Od najnovijeg
18:09

3:3! Bilo je gusto...

Uspeo je Novak da osvoji ovaj gem na svoj servis, ali uz dosta muke. Sjajan otpor pružio je Svajda, ali nedovoljan da stigne do brejka

18:01

2:3! Siguran Svajda!

Deluje mladi Amerikanac prilično sigurno na početku meča, uspešno održava svoju prednost protiv Novaka!

17:59

2:2! Ponovo sa "nulom"

Još jedan rutinski gem za Novaka, ponovo nije dozvolio rivalu nijedan poen!

17:54

Problem sa prenosom!

Mnogi navijači u Srbiji ne mogu da gledaju Novaka jer nemaju svi korisnici kanal Eurosport 4K.

17:53

1:2! Svajda siguran!

Za razliku od prošlog gema kada je servirao, američki teniser ovog puta nije imao problem i osvojio je gem na svoj servis bez većih poteškoća!

17:50

1:1! Novak osvaja prvi gem na ovom meču!

Novak Đoković sjajno je servirao u ovom gemu i bez izgubljenog poena osvojio prvi gem na današnjem meču! 

17:48

0:1! Siguran Svajda na svom servisu!

Šteta, bio je đus, imao je Novak dve brejk lopte, ali nije uspeo odmah da napravi brejk!

17:45

Počinje meč!

Zakari Svajda prvi servira!

17:39

Novak Đoković izašao na teren!

15:49

Dobre vesti za Novaka...

Ne propustiteTenisĐOKOVIĆU SE ČISTI ŽREB NA JU-ES OPENU: Dva favorita otpala sa Novakovog puta ka 25. grend slemu
Novak Đoković, Ju-Es open

15:49

Novak se obratio našim košarkašima koji večeras igraju prvi meč na Eurobasketu!

Ne propustiteTenisNOVAK PRED START EUROBASKETA POSLAO MOĆNU PORUKU NAŠIM KOŠARKAŠIMA Pozvao Jokića na dubl, pa očitao lekciju Amerima: Sve su to šampioni, počev od lidera Bogdana
djokovic-jokic.jpg

15:49

Novakov današnji rival ima tešku priču...

Ne propustiteTenisPRETUŽNA PRIČA NOVAKOVOG NAREDNOG RIVALA: Mladić skuplja novac za lečenje teško obolelog oca
Untitled-1-Recovered-Recovered.jpg

15:43

Evo ko prenosi današnji meč!

Ne propustiteTenisNOVAK JURI TREĆE KOLO JU-ES OPENA: Evo gde možete da gledate meč Đoković - Svajda
Novak Đoković, Ju-Es open