ĐOKOVIĆU SE ČISTI ŽREB NA JU-ES OPENU: Dva favorita otpala sa Novakovog puta ka 25. grend slemu
Drugi dan Ju-Es opena doneo je iznenađenja u delu žreba gde se nalazi Novak Đoković.
Đoković je savladao Amerikanca Lernera Tijena u ponedeljak ujutru po srpskom vremenu, a rival u drugom kolu mu je takođe Amerikanac - Zakari Svajda.
Novak Đoković na Ju-Es openu 2025-2026 Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Ukoliko savlada kvalifikanta, Đoković bi u trećem kolu igrao protiv Kamerona Norija ili Fransiska Komesanje.
To je prilično iznenađujuć scenario, pošto je Nori, 75. na svetu, prošao dalje posle predaje Sebastijana Korde, dok je Komesanja, 54. na svetu, priredio još veće iznenađenje, i eliminisao 28. nosioca Aleksa Mikelsena rezultatom 3:1 (1:6, 6:3, 6:4, 6:4).
Đoković protiv Norija ima 6:0, dok protiv Komesanje do sada nije igrao.
Zanimljivo je da Novak do osmine finala ne bi imao tenisera iz Top 50.
