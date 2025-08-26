Slušaj vest

Novak Đoković u narednom kolu Ju-Es opena igra protiv 22-godišnjeg Amerikanca Zaharija Svajde, koji je kao kvalifikant stigao do druge runde.

Prvi međusobni meč Đokovića i Svajde zakazan je za sredu u 17.30 po srpskom vremenu.

Svajda je u duelu dva kvalifikanta savladao Žombora Piroša iz Mađarske 3:0, pa tenisera koji je trenutno 145. na svetu očekuje veliki skok od najmanje 20 mesta.

Nažalost, Svajda je široj javnosti postao poznat, ne po teniskom umeću, već po teškoj porodičnoj priči. Prošle godine posle Vimbldona saznao je da mu otac Tomas boluje od raka debelog creva. Dijagnostifikovan je četvrti stadijum bolesti.

Otac Tom je bio teniski trener, pa je Zak uz njega zavoleo tenis i počeo da igra već sa dve godine.

Zahari i porodica su odmah pokrenuli akciju za prikupljanje novca za liječenje njegovog oca na "Gofoundme" sajtu, nakon čega su mu se javili i pomogli i mnogi teniseri. Među njima je i Džon Izner.