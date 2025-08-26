Slušaj vest

Zbog obaveza na US openu nije u prilici da uživo bodri našu košarkašku reprezentaciju, ali je svim srcem uz Orlove.

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, govorio je u Njujorku o našoj košarkaškoj reprezentaciji.

Novinare je zanimalo da li može da zamisli sebe u dublu sa Nikolom Jokićem.

"Ne znam kako bi to izgledalo, da budem iskren. Pozivam Nikolu kad god hoće, ne znam koliko on voli i prati tenis, ali voleo bih s njim da odigram. Kao i košarku, naravno", rekao je uz osmeh Novak.

Srbija će u sredu od 20.15 igrati prvi meč grupne faze protiv Estonije, a Nole sa nestrpljenjem čeka start Eurobasketa i nada se da će naši momci osvojiti zlato.

"Pratim ih, pre nekoliko dana sam im poslao poruku i navijam svim srcem, kao i uvek. Cela Srbija je uz njih. Svi imamo visoka očekivanja i nade. Svesni su i oni koliko su jaki, u jakom sastavu, pripremne utakmice su to i pokazale. Dug je put do titule, ali svakako su izgledi sjajni", veliki optimista je Novak.

Srbija je prvi favorit na turniru, pa se Novak osvrnuo i na pritisak sa kojim se naš tim suočava.

"To je sastavni deo iščekivanja pred veliko takmičenje, kada imamo tako jaku ekipu… U svom sportu sam u toj poziciji skoro dvadeset godina, ljudi uvek očekuju da osvajam sve turnire, ali – na kraju krajeva – pritisak jeste privilegija, kao što je rekla Bili Džin King. Za to se boriš, to sanjaš, treba skupiti svu hrabrost i igrati najbolje kad je najpotrebnije. Oni su to pokazali mnogo puta u prošlosti, sve su to šampioni, počev od lidera i kapitena Bogdana", poručio je slavni teniser.

