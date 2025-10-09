Svi događaji
Od najnovijeg
13:08

3:2 - Sa "nulom"!

Novak bez izgubljenog poena osvaja ovaj gem!

13:03

2:2 - Šteta...

Vodio je Novak sa 15:30, potom je bio i "đus", ali Bergs uspeva da poravna rezultat u gemovima!

12:59

Ima li razloga za brigu?

Novak konstantno gleda u nogu, jasno je da oseća problem i neke bolove.

12:58

2:1 - Ovog puta dosta lakše...

Novak je sada samo jedan poen prepustio svom protivniku!

12:55

1:1 - Bergs siguran!

Belgijanac je bez većih poteškoća osvojio gem na svoj servis!

12:51

1:0 - Nije se Novak prošetao kroz ovaj gem...

Poveo je Bergs sa 15:30, ali je Đoković uspeo da veže tri uzastopna poena i osvoji gem na svoj servis!

12:48

Počeo je meč!

Novak prvi servira!

12:35

Ogromna senzacija u Šangaju!

12:34

Novakov meč kasni!

Susret Runea i Vašeroa se odužio, zbog čeka kasni početak duela između Đokovića i Bergsa, pa će njih dvojica krenuti sa igrom oko 13 sati po srednjeevropskom vremenu.

11:36

I Rune je besan...

11:36

Kako je bilo u prošlom kolu?

11:35

Šta je rekao Novak posle prethodne pobede?

11:34

Sjajan termin za navijače u Srbiji!

