ĐOKOVIĆ - BERGS: Siguran početak Novaka, ali jedna stvar brine sve!
Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, danas od 12.30 će protiv Belgijanca Zizu Bergsa igrati meč četvrtfinala Mastersa u Šangaju.
Novak je u utorak izborio plasman u četvrtfinale, pošto je posle velike borbe savladao Haumea Munara sa 2:1 u setovima. Žalio se na povredu, imao je problema sa disanjem, ali je uspeo da pregrmi sve probleme i stigne do trijumfa. Sada će imati dovoljno vremena da se odmori za izazove koji ga očekuju u završnici turnira, pošto su mu organizatori izašli u susret kada je u pitanju termin današnjeg meča.
Tekstualni prenos današnjeg meča možete pratiti na našem sajtu.
U slučaju pobede, Đoković će u polufinalu odmeriti snage sa pobednikom duela Rune - Vašeroa.
2:2 - Šteta...
Vodio je Novak sa 15:30, potom je bio i "đus", ali Bergs uspeva da poravna rezultat u gemovima!
Ima li razloga za brigu?
Novak konstantno gleda u nogu, jasno je da oseća problem i neke bolove.
1:0 - Nije se Novak prošetao kroz ovaj gem...
Poveo je Bergs sa 15:30, ali je Đoković uspeo da veže tri uzastopna poena i osvoji gem na svoj servis!
Novakov meč kasni!
Susret Runea i Vašeroa se odužio, zbog čeka kasni početak duela između Đokovića i Bergsa, pa će njih dvojica krenuti sa igrom oko 13 sati po srednjeevropskom vremenu.