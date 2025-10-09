Novak je u utorak izborio plasman u četvrtfinale, pošto je posle velike borbe savladao Haumea Munara sa 2:1 u setovima. Žalio se na povredu, imao je problema sa disanjem, ali je uspeo da pregrmi sve probleme i stigne do trijumfa. Sada će imati dovoljno vremena da se odmori za izazove koji ga očekuju u završnici turnira, pošto su mu organizatori izašli u susret kada je u pitanju termin današnjeg meča.