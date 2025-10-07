Srpski teniser Novak Đoković nakon napornog meča plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Šangaju. U susretu koji je trajao više od dva i po sata, Đoković je sa dosta muke i u tri seta savladao Đaumea Munara.

Zbog vidnog umora, srpski as nije želeo da daje izjave novinarima odmah posle meča. Umesto toga, kratko se zahvalio preko razglasa publici u Šangaju, koja ga je neumorno bodrila tokom cele iscrpljujuće borbe na terenu.

1/6 Vidi galeriju Novak Đoković koristi rukavicu da se rashladi Foto: Printscreen

A onda, nekoliko sati nakon meča, Đoković se oglasio putem Instagrama.

"Težak dan na poslu. Veoma fizički zahtevno. Srećom, imam najbolju podršku na svetu", napisao je srpski teniser na Instagramu.

Srpski teniser je postao najstariji četvrtfinalista na masters turnirima, a do toga je stigao nakon ozbiljnih napora u meču protiv Španca.

Lekari su nekoliko puta bili pored Đokovića, masirali levu nogu, davali tablete, a posebno je dramatično bilo na kraju drugog seta, pošto je nakon odlučujućeg poena pao na teren.