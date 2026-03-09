ĐOKOVIĆ - KOVAČEVIĆ: Novak osvojio prvi set! Đoković grabi ka osmini finala Indijan Velsa!
Najbolji srpski teniser Novak Đoković sastaje sa Amerikancem Aleksandrom Kovačevićem u 3. kolu Mastersa u Indijan Velsu.
Meč počinje oko 20 časova po srpskom vremenu.
2. set - 1:0 - Kovačević se izvukao
Šteta. Imao je Novak brejk loptu na servis Amerikanca. Nudio se Kovačević, ali je ipak dobrim prvim servisom uspeo da se izvuče. Ubedljivo najduži gem na meču trajao je preko deset minuta
1. set - 6:4 - Đoković osvaja prvi set
Novak je iskusno sačuvao brejk prednosti iz trećeg gema i rutinski osvojio prvi set.
1. set - 5:4 - Kovačević se ne predaje
Amerikanac već treći gem na svoj sevis dobija ubedljivo. Kovačević pogađa same linije.
1. set - 5:3 - Sjajno servira Novak
Đoković nastavlja sa odličnim servisima, ne dozvoljava Amerikancu nikakvu šansu.
1. set - 4:3 - Kovačević maksimalan
Još jedan sjajan servis gem Amerikanca, koji drži priključak u prvom setu.
1. set - 4:2 - Đoković bez greške
Novak se revanširao Kovačeviću istom merom. Srpski as sigurno grabi ka osvajanju prvog seta.
1. set - 3:1 - Đoković potvrdio brejk
Ponovo je Kovačević imao ‚15:30 na servis Novaka. Đoković je tada dodao gas i sa tri lepa poena potvrdio brejk.
1. set - 2:1 - Brejk
Bravo! Đoković je sjajnim riternima otupeo servis Amerikanca i lako došao do prvog brejka na meču.
1. set - 1:1 - Novak spasio brejk loptu
Susreo sa Đoković sa prvom brejk loptom na meču, ali je dobrim servisima vezao tri poena i osvojio svoj prvi gem na meču.
1. set - 0:1 - Amerikanac osvaja svoj gem servis
Kovačevič je prvi servirao i bez većih problema osvojio prvi gem na meču.
Pobednik protiv Drejpera ili Serundola
Ko bude bolji iz ovog duela, u osmini finala će igrati sa pobednikom okršaja Džeka Drejpera i Fransiska Serundola.
Igrali samo jednom do sada
Njih dvojica su se do sada sastala samo jednom, i to pre tri godine na Rolan Garosu kada je Novak bio bolji sa 3:0 u setovima.