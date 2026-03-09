Svi događaji
19:54

2. set - 1:0 - Kovačević se izvukao

Šteta. Imao je Novak brejk loptu na servis Amerikanca. Nudio se Kovačević, ali je ipak dobrim prvim servisom uspeo da se izvuče. Ubedljivo najduži gem na meču trajao je preko deset minuta

19:46

1. set - 6:4 - Đoković osvaja prvi set

Novak je iskusno sačuvao brejk prednosti iz trećeg gema i rutinski osvojio prvi set.

19:42

1. set - 5:4 - Kovačević se ne predaje

Amerikanac već treći gem na svoj sevis dobija ubedljivo. Kovačević pogađa same linije.

19:40

1. set - 5:3 - Sjajno servira Novak

Đoković nastavlja sa odličnim servisima, ne dozvoljava Amerikancu nikakvu šansu.

19:34

1. set - 4:3 - Kovačević maksimalan

Još jedan sjajan servis gem Amerikanca, koji drži priključak u prvom setu.

19:33

1. set - 4:2 - Đoković bez greške

Novak se revanširao Kovačeviću istom merom. Srpski as sigurno grabi ka osvajanju prvog seta.

19:28

1. set - 3:2 - Kovačević siguran

Kovačević bez izgubljenog poena smanjuje rezultat.

19:26

1. set - 3:1 - Đoković potvrdio brejk

Ponovo je Kovačević imao ‚15:30 na servis Novaka. Đoković je tada dodao gas i sa tri lepa poena potvrdio brejk.

19:22

1. set - 2:1 - Brejk

Bravo! Đoković je sjajnim riternima otupeo servis Amerikanca i lako došao do prvog brejka na meču.

19:17

1. set - 1:1 - Novak spasio brejk loptu

Susreo sa Đoković sa prvom brejk loptom na meču, ali je dobrim servisima vezao tri poena i osvojio svoj prvi gem na meču.

19:12

1. set - 0:1 - Amerikanac osvaja svoj gem servis

Kovačevič je prvi servirao i bez većih problema osvojio prvi gem na meču.

18:49

Pobednik protiv Drejpera ili Serundola

Ko bude bolji iz ovog duela, u osmini finala će igrati sa pobednikom okršaja Džeka Drejpera i Fransiska Serundola.

18:48

Igrali samo jednom do sada

Njih dvojica su se do sada sastala samo jednom, i to pre tri godine na Rolan Garosu kada je Novak bio bolji sa 3:0 u setovima.

16:50

Đoković veliki favorit 

16:44

Novak nakon preokreta u 3. kolu

