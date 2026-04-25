Poljska teniserka predala je danas meč trećeg kola turnira u Madridu Amerikanki En Li zbog bolesti.

Li je dobila prvi set sa 7:6, Švjontek je odgovorila i osvojila drugi sa 6:2, da bi pri vođstvu Amerikanke od 3:0 u trećem setu četvrta teniserka sveta predala meč.

Iga Švjontek protiv Medison Ingliš Foto: Mark Baker/AP, Asanka Brendon Ratnayake/AP

Švojntek, šampionka Madrida iz 2024. godine, tražila je medicinski tajm-aut na 0:2 u odlučujućem setu. Vratila se na teren, ali je predala meč posle jednog odigranog gema.

Li, koja je 34. na WTA listi, zabeležila je drugu pobedu u karijeri protiv protivnice iz prvih 10. Ona će u osmini finala igrati protiv Kanađanke Lejle Fernades.