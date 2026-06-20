Večeras je veliko finale muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", nakon skoro 10 meseci napete borbe. Ono što je posebno zanimljivo u ovoj, 19. sezoni jeste to što će biti izabrana dva pobednika. Naime, jednog će birati stručni žiri, a drugog publika.

Od 24 polufinalista, čak njih 22 uspelo je da izbori u polufinalnoj emisiji za svoje mesto u samoj završnici, a nastupaće po prethodno dogovorenom redosledu.

U prisustvu direktora produkcije Gorana Šljivića, finalisti su izvlačili brojeve iz posude, i odlučeno je ko će otvoriti finalno veče.

Ovo je redosled nastupa u večerašnjem velikom finalu: