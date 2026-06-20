UŽIVO IZGLED OVE TAKMIČARKE OSTAVLJA BEZ DAHA Bezobrazna crvena haljina istakla njene izvajane noge u koje su svi gledali, haos u finalu ZG (FOTO, VIDEO)
Večeras je veliko finale muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", nakon skoro 10 meseci napete borbe. Ono što je posebno zanimljivo u ovoj, 19. sezoni jeste to što će biti izabrana dva pobednika. Naime, jednog će birati stručni žiri, a drugog publika.
Od 24 polufinalista, čak njih 22 uspelo je da izbori u polufinalnoj emisiji za svoje mesto u samoj završnici, a nastupaće po prethodno dogovorenom redosledu.
U prisustvu direktora produkcije Gorana Šljivića, finalisti su izvlačili brojeve iz posude, i odlučeno je ko će otvoriti finalno veče.
Ovo je redosled nastupa u večerašnjem velikom finalu:
- Ivan Tolić (mentor Ceca)
- Valentina Jović (mentor Ana Bekuta)
- Midhat Keskin (mentor Sanja Vučić)
- Anita Aleksić (mentor Dara Bubamara)
- Adi Begić (mentor Ceca)
- Minja Stanković (mentor Mili)
- Damjan Vračar (mentor Sanja Vučić)
- Milica Milovanović (mentor Snežana Đurišić)
- Nenad Horvat (mentor Đorđe David)
- Andreja Stojanović (mentor Snežana Đurišić)
- Bojan Ilievski (mentor Đorđe David)
- Mirjana Mitreva (mentor Đorđe David)
- Lisdian Abreu de la Rosa (mentor Mili)
- Mirsad Durmiši (mentor Keba)
- Bubi Ademov (mentor Ceca)
- Mina Mujkić (mentor Snežana Đurišić)
- Mensur Abdijanović (mentor Dara Bubamara)
- Anđela Nikšić (mentor Ana Bekuta)
- Saša Stojaković (mentor Ceca)
- Tamara Danilović (mentor Ceca)
- Almir Mustafić (mentor Keba)
- Elmedina Laličić (mentor Ana Bekuta)
12. Mirjana Mitreva haljinom ostavila bez daha
Mirjana Mitreva za sebe kaže da je namćor, a njen osmeh na licu i pozitivna energija se ipak prkose tome.
Sa golim ramenima u izazovnoj crvenoj haljini zapevala je "Ako zgrešam, neka izgoram", izvođačice Karoline Gočeve. Izgled ove takmičarke je privukao pažnju budući da se odlučila za smelu kombinaciju koja je istakla njene izvajane noge, ali i ramena.
11. Bojan Ilijevski
Iz Skoplja je večeras na scenu došao Bojan Ilijevski koji za sebe kaže da je kreativan. Tokom svog predstavljanja bio je veseo i nasmejan, a kada je zapevao, na binu je izašao sam. Sa šeširom na glavi napravio je ozbiljnu atmosferu, a potom je isti i bacio.
10. Andreja Stojanović - gola leđa i kristali
- Želim da dam sve od sebe - rekla je 10. po redu takmičarka, Andreja Stojanović koja je se predstavila pesmom "Oper imam razloga da živim".
Ona je zasenila sve mini haljinom sa golim leđima, kristalima i resama koje su pratile njenu figuru. Ona je veselo izvela odabrane numere
Nenad Horvat izneo sto i stolice na binu
- Slabo verujem u sebe - ne krije takmičar pod rednim brojem 9, Nenad Horvat. On je nastuo započeo pesmom Miligrama, "Kavijar". Kako bi sve bilo potpuno, priredio je pravu malu predstavu. Naime, stolovi i stolice za kojim su sedeli plesači, bili su deo scenskog nastupa i ostavile pravi kafanski utisak kakav je takmičar i želeo da dojmi.
Dragan Kojić Keba izvodi pesmu "Mara", za koju se odlučio ovaj kandidat nakon prethodno otpevane.
Milica Milovanović osma takmičarka
- Ništa nije vredno stresa. Sama sebi sam najveći kritičar - priznala je Milica, osma takmičarka, na početku.
Za razliku od brzog ritma koji je za sebe odabrao prethodni kandidat, Milica se za svoj nastup odlučila da zapeva "Sve je ljubav", pevačice Zorice Brunclik. Sledeća numera bila je "Sve što radim tebi prija", koju inale izvodi članica žirija Snežana Đurišić. Treća pesma bila je isto njena - "Kleo se, kleo".
Milica je za ovu priliku odabrala dugu bordo haljinu.
Damjan Vračar sedmi nastupao
Sedmi je nastupao Damjan Vračar, a u svom predstavljanju je najavio da mu je glavni motiv pobeda.
Svoje takmičenje počeo je pesmom Nuccija, "Ohridski biser", a zatim nastavio šou nastavio numerom "Amanet", koju inače izvodi grupa Miligram.
Minja Stanković šesta po redu
- Cela ova godina je bila psihološka igra, a svaki novi krug prepreka - iskrena je bila Minja Stanković.
Ona je svoje takmičenje počela pesmom Jelene Karleuše "Ostavljam te", a vrlo brzo počela Cecinu numeru "39,2", što je mnoge iznenadilo, a obe pesme je iznela samouvereno.
Njen nastup bio je posebno specifičan budući da je preko haljine nosila krinolinu sa plastičnim obručima, koju je skinula u jednom momentu, pred treću pesmu.
Adi Begić je peti takmičar
- Uporan sam, joj, zabagovao sam - našalio se na samom početku peti kandidat, Adi Begić.
"Tako ti je, mala moja, kad ljubi Bosanac" je numera kojom je Adi započeo svoje večerašnje takmičenje.
- Ovo je dobro poznata energija - prokomentarisala je Ana Sevič.
Adi je imao puštenu dugu, kovrdžavu kosu i elegantno odelo. Delovao je opušteno i samouvereno.
Anita Aleksić nastupom podsetila na Teu Tairović
- Ja sam neko ko donosi novu energiju i zrači samopouzdanjem - rekla je Anira Aleksić i za prvu pesmu izabrala hit "Romale Romali"
Posebno interesantno kod njenog nastupa jeste da je svojim scenskim pokretima, ali i vrcavom koreografijom podsetila na performans Tee Tairović. Tako je za drugu pesmu izabrala njenu, odnosno "Habibi". Da je poštovalac pomenute poznate pevačice govori u prilog i da je treća pesma bila Teina, odnosno "Balkanija".
- Što volim što sam doš'o - bio je komentar voditelja programa.
Treći po redu je Midhat Keskin
- Krijem emociju straha i treme, videćete većeras - rekao je Midhat Keskin u pregledu njegovog profila pre nego što je počeo sa pesmom.
"Jedna zima sa Kristinom" bio je njegov prvi izbor za večerašnji nastup. Iako je najavio tremu, ona se u njegovom predstavljanju nije primetila. Zatim, nastavio je da peva "Tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac" i digao publiku na noge.
Valentina Jović drugi takmičar
- Nisam mirna - kratko je rekla Valentina u svom predstavljanju.
Nastup je započela pesmom "Gde si bilo, jare moje", a potom je nastavila da peva "Rosna livada, trava zelena". Imala je zanimljiv scenski nastup koji je isprva podsetio na Konstraktin tokom takmičenja na Evroviziji. Naime, ona je počela tako što je sedela i plela, dok su oko nje sedeli plesači. Kada su zaigrali, atmosfera je došla do usijanja uz pesmu "Rasti, moj zeleni bore".
Pogledajte kako je izgledao njen nastup:
Prvi takmičar Ivan Tolić zapevao
- Trudim se da ostanem isti. Samo mirno i hrabro, pa šta bude, biće - započeo je Ivan Tolić u svom predstavljanju. On je počeo nastup pesmom "Sanski robijaš" izvođača Dejana Markovića.
Za svoje predstavljanje izabrao je crno srebrni sako. Druga pesma koju je zapevao bila je "Posavina Zove". Ana Sević je prokomentarisala da od samog početka "gori studio".
Plaketa "Saša Popović"
Kako je najavljeno, pobednik će dobiti prestižnu nagradu, a uručiće mu stručni žiri. Glasanje će biti obavljeno po Evrovizijskom sistemu.
Evo kako izgleda nagrada:
Evo kako da glasate za svog favorita
Sa jednog broja telefona moguće je poslati najviše 20 poruka, a u sadržaju je potrebno napisati redni broj odabranog kandidata.
Svaki glas može biti presudan, posebno ako uzmemo u obzir nova pravila takmičenja. U zavisnosti od države iz koje ste, možete poslati poruku na sledeće brojeve:
Srbija: Poruka se šalje na broj 1010 (Cena: 36 RSD sa uračunatim PDV-om).
Bosna i Hercegovina: Poruka se šalje na broj 091 410 719 (Cena: 0,59 BAM sa uračunatim PDV-om).
Crna Gora: Poruka se šalje na broj 14541 (Cena: 0,52 EUR sa uračunatim PDV-om).
Hrvatska: Poruka se šalje na broj 666777 (Cena: 0,49 EUR sa uračunatim PDV-om).
Severna Makedonija: Poruka se šalje na broj 145333 (Cena: 19 MKD sa uračunatim PDV-om).
Počelo takmičenje
Uz pesmu koja je već tradicionalna za ovo takmičenje, voditelji Ana Sević i Milan Mitrović otvorili su večerašnju emisiju.
- Dočekali smo i ovu famoznu noć, dobro veče, publiko! Trajalo je i trajalo, ali došli smo do 22 najbolja kandidata koji će se večeras boriti. Neće biti samo jedne nagrade večeras - započeo je voditelj Milan Mitrović.
- Pobednika birate vi, ali imamo još jednu inovaciju na ideju direktora Gorana Šljivića, pored tradicionalne nagrade publike, pobednik dobiha i nagradu žirija. Mentori neće imatu prava da glasaju za svoje kandidate, a pobednik će dobiti prestižnu nagradu "Saša Popović" u čast čoveka koji je izgradio najuspešniji muzički format na ovim prostorima - rekla je Ana Savić.
Evo kako su voditelji izgledali:
Ana je sijala u u elegantnoj haljini roze boje sa srebrnim detaljima, dok je Milan nosio svetlo odelo. Bili su vidno raspoloženi i uzbuđeni povodom spektakla koji sledi.
Oni su potom najavili takmičare koji će se večeras boriti za laskavu titulu "Zvezde Granda".
Gledaoce očekuje spektakularna noć prepuna emocija i vrhunskih nastupa, a voditelji su najavili da glasanje već počinje.
Žiri nije u punom sastavu
Naša ekipa nalazi se na licu mesta i prati atmosferu popularnog takmičenja od samog početka. Ovom velikom finalu neće prisustvovati žiri u punom sastavu. Naime, Dara Bubamara, Sanja Vučić i Dragan Kojić Keba neće prisustvovati izboru pobednika zbog zakazanih nastupa. Aleksandar Milić Mili je na odmoru, a dolazak Snežane Đurišić se očekuje nešto kasnije, oko 23 časa.
Pogledajte deo atmosfere pred početak: