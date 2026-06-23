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Miljana Kulić i njena majka Marija Kulić odlučile su da ove godine Crnu Goru zamene hrvatskim morem, tačnije Bolom na Braču. Porodicu Kulić zna gotovo čitav Balkan, pa gde god da ih ljudi vide, obožavaju da razgovaraju s njima i slikaju se.

Međutim, u Hrvatskoj su se susrele i sa onima kojima nisu drage i koji ih ne vole. Miljana i Marija došle su na ostrvo u Hrvatskoj na kom živi njihova prijateljica Jaca, koja im je obezbedila smeštaj. Ipak, došlo je do drame jer je vlasnica, kada je saznala ko joj dolazi, odbila rezervaciju.

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Iako je u prvom razgovoru rekla izvesnoj Jaci da ima mesta, nakon što su joj stigla imena i prezimena Marije i Miljane Kulić, u roku od dvadeset minuta rekla je da ipak nema slobodan smeštaj. Marija je svojim vernim obožavaocima na Jutjubu već prvo veče otkrila s kakvim su se problemima susrele ona i njena ćerka. Šetajući pored mora, Kulićeva je usnimila jednu kuću i rešila da svojim pratiocima prepriča neprijatnu situaciju.

1/5 Vidi galeriju Miljana i Marija Kulić Foto: printscreen YT

- Sad ću da vam ispričam nešto, Jaca mi je malopre ispričala. Vidite ovu terasu ovde gde visi peškir. Jaca je pre nego što smo mi stigle našla nama ovaj smeštaj, da budemo blizu šetališta, i ušla unutra, pitala da li je slobodan, dogovorila se sve oko cene i svega. Gospođa je otvorila smeštaj i pristala na sve i dok je Jaca otišla da popije kafu, gospođa je videla naša dokumenta, videla da piše Marija i Miljana Kulić i onda pozvala moju Jacu posle dvadeset minuta i rekla da će joj doći drugarica koja se iznenada najavila i da smeštaj više nije slobodan. Tako da gospođa iz Sarajeva ima neke predrasude, ali nema veze, mi smo našle još bolji smeštaj, a i cena koja je bila ne vredi za ovaj smeštaj - rekla je Marija.

1/6 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Printscreen Instagram, Pritnscreen

"Misle da sam luda"

Sutradan su ona i Miljana sedele na terasi i ispijale jutarnju kafu, a Marija je pitala Miljanu šta ona misli o tome što izvesna gospođa iz Sarajeva nije htela da ih pusti u smeštaj.

- Gospođa nije htela da nas pusti u njen smeštaj, nije htela da nam izda apartman. Ona je iz Sarajeva, a ovde ima apartmane. Mi smo bile s teta Jacom i ona je rekla da ima mesta, ali kad je teta Jaca otišla, njoj se izgleda razbistrio mozak. Prvo je rekla da ima slobodnih apartmana, a onda je tražila imena i prezimena ljudi koji će biti u smeštaju i kada je shvatila da je reč o meni, rekla je da nema ništa slobodno. Za dvadeset minuta je promenila mišljenje - rekla je Miljana pa nastavila:

- Ne, mama ovde nije reč o tebi, već samo o meni. Verovatno me je pratila u rijalitiju, pa je mislila da ću da pravim žurke i probleme, da se derem, opijam i svađam sa svima. Nema ona šta da ima protiv mene, jednostavno nije joj se sviđalo moje ponašanje u rijalitiju. Nekome je rijaliti odvratan i smatra da je to loše. Nema ona šta da ima protiv mene, ne voli rijaliti učesnike i mene kroz rijaliti. Možda je videla da sam u rijalitiju bila s nekim u lošim odnosima iz Hrvatske ili Bosne. Ja sam bila u svađi s Aneli, pa je možda zbog toga htela da nas eliminiše. Nema ona ništa protiv tebe, mama, misle da sam ja luda i to je to. I onda je rekla "ko zna šta bi ova radila ovde". Ne interesuje me, baš me briga šta ona misli - govorila je Miljana u videu na njihovom Jutjub kanalu.