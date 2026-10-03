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Najmlađi sin muzičke zvezde Lepe Brene i Slobodana Bobe Živojinovića, Viktor Živojinović, uživa u emotivnoj vezi, a njegova izabranica uslikala ga je u opuštenom, ali elegantnom izdanju tokom boravka u restoranu. Viktoru se fotografija očigledno dopala, te je istu podelio na svom Instagram profilu.

Viktor Živojinović i njegova devojka uživali su u zajedničkom ručku u restoranu, a njegova lepša polovina iskoristila je trenutak da ga uslika dok je bio zauzet telefonskim razgovorom.

Foto: Printscreen

Viktor je na sebi imao elegantnu braon košulju, tamne sunčane naočare i skupoceni sat na ruci, dok je ispred sebe listao jelovnik.

Njegova devojka objavila je ovu fotografiju na svom Instagram profilu i označila ga, a Viktor je sliku ubrzo podelio i na svom nalogu.

Samo na ruci nosi oko 10.000 evra

Svima je privukao pažnju i sat Breninog naslednika, a s obzirom na to da ne može sa preciznošću da se utvrdi koja marka sata je u pitanju, uzevši u obzir da je Viktor ljubitelj satova, nema sumnje da je u pitanju komad brenda Rolex ili Patek Philippe čije cene se kreću od preko 10.000 evra.

Uselili se u stan od 700.000 evra

Sin Bobe Živojinovića i Lepe Brene, Viktor Živojinović, pre dve godine se iselio iz porodične vile na Bežanijskoj kosi i započeo samostalni život u luksuznom stanu od 700.000 evra. Sada se u skupocenu nekretninu uselila i njegova nova devojka, prenose mediji.

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20:49 STARS 624 26.09.2026. Izvor: Kurir TV