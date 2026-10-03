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Voditeljku “Elite“ Anu Radulović mediji su zatekli na jednom gradskom događaju na kom se pojavila u kežual izdanju, a društvo joj je pravila prijateljica. Ana se i ovoga puta pojavila bez pratnje misterioznog partnera o kom je neretko pričala u prethodnom periodu.

Ana Radulović osmeh nije skidala sa lica, a otkrila je da se situacija što se ljubavi tiče totalno promenila. Ipak, glava tema joj je bio rijaliti.

"Stižem da ispratim, samo mi je utorak malo kritičan, jer se tad najviše stvari izdešava, jako je sve interesantno i nikad jača sezona. Što se tiče mene, ja mogu noću da gledam, nemam partnera i situacija se drastično promenila. Trenutno mi sve jako odgovara i nadam se da se to vidi po meni i dobila sam razne pohvale tokom leta iako ljudi nisu znali za te promene i nije se videlo to sve kroz šta sam prolazila. Ne volim da kukam i da se ljudi sažaljevaju, ali izuzetno težak period za mene i baš sam se razočarala u ljubav, možda čak više u ljude", iskrena je bila Ana na samom početku, a onda se osvrnula i na bivšeg supruga Mirčeta, koji je nedavno dobio drugo dete.

1/4 Vidi galeriju Ana Radulović uživa na Mikonosu Foto: Printscreen Instagram

"Mirče prolazi kroz najlepši period"

"On prolazi stvarno najlepši period u životu i srećna sam zbog njega, jer mi je mnogo lepše i lakše kada znam da je tako, nego da se desilo razdvajanje porodica, a da je on sam i nesrećan. Čestitala sam na dolasku bebice, nisam je videla uživo, ali je preslatka devojčica. Ne znam na koga liči, lepi su i mama i tata i u normalnim odnosima sam i sa njegovom suprugom, poštujemo se i znam je mnogo dugo."

Voditeljka je progovorila i o sledu situacija u “Eliti“ i dešavanjima koji će totalno promeniti tok rijalitija.

"Jedva čekam da se zahukta još malo i da se dese neki ulasci, da neki ljudi gostuju i ne smem ništa da otkrivam, ali sledi jedan buran period za sve nas. Od nove godine nema spavanja, ali tek slede najveća iznenađenja, kao i burni ulasci", otkrila je Ana.

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