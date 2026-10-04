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Dragomir Despić Desingerica, trebao je da u narednom periodu ima turneju u Americi, ali do toga u skorije vreme neće doći. Planovi su se promenili, a reper je otkrio razlog pomeranja turneje.

Kako je objasnio, problem je nastao zbog administrativnih prepreka, odnosno nemogućnosti jednog člana njegovog tima da dobije potrebnu vizu.

- Imali smo kočenje oko predaje viza. Amerika bi baš gorela, ali neko iz tima nije mogao da dobije vizu, ostavili smo to za kasnije kako bismo rešili sve. Ne bih voleo tamo da idem, a da nisam u punom sastavu. Kad se to bude rešilo idemo, a rešiće se ja mislim uskoro - rekao je Desingerica u emisiji "Premijera vikend specijal".

1/6 Vidi galeriju Desingerica Foto: Printscreen/Instagram

Despić je nedavno priznao da ga popularnost ne zanima:

- Mislim da sam tu gde sam jer me popularnost ne zanima. Nisam birao to zbog popularnosti, najviše bih voleo da nisam popularan, a da zarađujem pare - priznao je.

Na Ognjenovo pitanje o tome da li će promeniti muzički pravac, Desingerica je čak najavio i baladu:

- Uvek menjam muziku. Svaka pesma mi je drugačija. Imam sve žanrove muzike. Moja muzika nije agresivna. Izbaciću baladu, ali u mom fazonu, da ide na francuski, da bude Pariz, biće baš lepo.