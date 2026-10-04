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Pevačica Sandra Rešić svojevremeno je progovorila o bliskom odnosu sa Draganom Mirković i otkrila detalje njihovih privatnih razgovora. Kako je tada ispričala, Dragana joj se poveravala i o teškom periodu kroz koji je prolazila u braku sa Tonijem Bijelićem, iako se u javnosti dugo nije moglo naslutiti da među supružnicima postoje ozbiljni problemi.

Foto: Nenad Kostić

Ćerka pokojnog pevača Nina Rešića istakla je da sa Draganom godinama neguje blizak odnos, kao i da njihovi telefonski razgovori neretko traju satima. Za folk zvezdu imala je samo reči hvale, opisujući je kao neposrednu, prirodnu i otvorenu ženu sa kojom može bez zadrške da razgovara o najrazličitijim temama.

– Dragana je vrlo otvorena osoba. Naši telefonski razgovori traju satima, a pričamo o svemu. Bez zadrške. Ona je jedna prirodna, narodska žena, sa kojom je lako naći zajednički jezik – ispričala je tada Sandra Rešić.

Pevačica se prisetila i toga koliko je Dragana pomogla njenom ocu, ali i njoj samoj na početku karijere:

– To što mi otac nije pružio kad sam bila mala i kada je trebalo da mi pruži nadoknadio je mnogo godina kasnije kada me je Dragana Mirković, koja ga je volela i puno mu pomogla, pozvala da budem gost na njenim koncertima – rekla je Sandra.

"Borba je dugo trajala"

1/8 Vidi galeriju Sandra Rešić Foto: Printscreen, Kurir Televizija, Nenad Kostić, Printscreen

Govoreći o razvodu Dragane Mirković i Tonija Bijelića nakon 24 godine braka, Sandra je istakla da joj je žao zbog svega kroz šta je pevačica prošla. Kako je navela, Dragana u javnosti i na zajedničkim nastupima uopšte nije odavala utisak žene koja se bori sa teškom situacijom.

– Rekla mi je da je to nešto što se dešava već neko vreme, a ona je takva žena da nije dozvolila da se to primeti. Kada me je pitala da li sam na koncertima, gde smo zajedno nastupale, primetila da joj nešto fali, jedino što sam mogla da odgovorim bilo je: “Druže, ja sam mislila da se to desilo pre dva dana” – prisetila se pevačica.

Sandra je dodala da joj se Dragana tada poverila o stvarnom trajanju problema:

– Tada mi je priznala da problemi već dugo traju, ali da je tek sada dozvolila da mediji saznaju kako ne bi ispalo da nešto laže, petlja... – otkrila je tada Rešićeva u emisiji "Razotkrivanje"

"Kad nešto ne ide – ne ide"

1/5 Vidi galeriju Dragana Mirković Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Uprkos teškom periodu, Dragana Mirković je pokazala veliku snagu i rešenost da nastavi dalje. Sandra je prenela i reči kojima joj je pevačica objasnila svoju konačnu odluku da stavi tačku na brak.

– Kazala mi je: “Jaka sam. Kad nešto ne ide – ne ide. Ono što ne valja treba saseći u korenu” – prenela je Sandra Draganine reči i poručila da pevačica ima njenu potpunu podršku:

– Na njenoj sam strani. Ima moju punu podršku – zaključila je Sandra Rešić tada.

Dragana progovorila o razvodu

1/5 Vidi galeriju Bivši supružnici se razišli zakonski Foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, Dragana i Toni razveli su se 2024. godine, kada je pevačica to i obelodanila za javnost. Od tada, Dragana je samo jednom govorila o razvodu.

- Znaš kako kažu u psihologiji... Postoje tri koraka, odnosno tri faze. Prva je: "Ne mogu da verujem da sam u tvom društvu" i padanje u nesvest! Druga je: "Mi smo isto". Treća je: "Moram da te zgazim, da bih bio veći od tebe!" - ispričala je tada u potkastu "Bokija 13".

- To je za mene bio tužan period, težak momenat kada sam shvatila da to moram da uradim. Znaš ko mi je tu pomogao? Marko i Manuela. Oni su rekli: "Mama, hajde da idemo". Ja sam podnela zahtev za razvod braka" - zaključila je ona.