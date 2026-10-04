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Pevački par Ivana Pavković i Petar Mitić, koji važe za jedan od najskladnijih i najangažovanijih parova na našoj estradnoj sceni, roditelji su trojice sinova — Vuka, Vojina i Vujadina Iako su oboje izuzetno radni, iznenadili su javnost iskrenim priznanjem da redovno koriste finansijsku pomoć države.

Pevačica Ivana Pavković otvoreno je otkrila da bez ustručavanja podiže dečji dodatak za svoje naslednike.

"Uzimamo dečji dodatak. To već nekako ide elektronski, samo uđeš u taj sistem, a i eto ja za troje dece, šta fali?”, rekla je Ivana kroz smeh.

Ona je dodala da im je od materijalnog momenta daleko važnije kakvi će ljudi njihovi sinovi postati:

1/8 Vidi galeriju Ivana Pavković sa suprugom Petrom Mitićem Foto: UNA CREATIVE CO, Privatna arhiva / Espreso, Printscreen/Instagram

"Više razmišljamo o vaspitanju, njihovom ponašanju, sad u školi, kako će oni prihvatiti, kako će biti prihvaćeni, više nam je to bitno nego neki drugi momenat”, naglasila je pevačica i otkrila tada da im je sin krenuo u školu.

"Turbulentnije nam je svakako, ali uživamo u svakom danu. Ovaj septembar nam je baš uzbudljiv jer nam je sin krenuo u školu, pa i u muzičku školu, onda organizacija slavlja, sve to zahteva vremena i svega. Ali nekako guramo sve", priznali su nam oni svojevremeno.

"Ova godina nije kao prošla, ima manje posla"

Ivana se dotakla i finansijske situacije na estradi, priznavši da pevači i te kako osećaju ekonomsku krizu.

"Oseća se neka kriza, to je činjenica, definitivno ova godina nije kao što je bila prošla. Nismo pravili neke analize, ali je definitivno manje posla, to je činjenica, ali nama prija. Koristimo slobodno vreme da budemo sa decom i za neke pametne stvari. Samo treba biti dobro organizovan. Nas dvoje imamo podjednako posla”, objasnila je Ivana svojevremeno.

1/4 Vidi galeriju Ivana Pavković i Petar Mitić snimili duet Foto: UNA CREATIVE CO

Od "Zvezda Granda" do tri sina

Ivana i Petar su se upoznali i zbližili tokom takmičenja "Zvezda Granda", nakon čega su započeli emotivnu vezu i sklopili brak.

Nakon što su najpre dobili sina Vuka, porodica je postala bogatija za još dva člana kada je Ivana na svet donela blizance Vojina i Vujadina.

Unatoč poslovnim obavezama i nastupima, par svaki slobodan trenutak posvećuje odrastanju svojih dečaka.

kurir / blic

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