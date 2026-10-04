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Marko Stefanović sedeo je ispred izolacije sa Anđelom Đuričić, te su tako porazgovarali o njenom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Koliko ste ti i Gastoz bili posle te Elite u vezi - pitao je Marko.

- Jesmo, imali smo raskide i pomirenja...Ne znam kako bih ti rekla, porazgovarali smo kao normalni ljudi, dugo smo vremena bili zajedno. Bili smo realni i shvatili smo da neke stvari nismo realne, kada pogledamo moj život i njegov život, razmišljanje i sve, bolje da raskinemo nego da lažemo jedno drugog, a i deset meseci je dug period. Možda je to teško, ali se kroz vreme pokaže da je to realno. Naravno da mi nedostaje, ali i da se ne reguliše to, to je prava odluka - rekla je Anđela.

1/5 Vidi galeriju Gastoz Foto: Printscreen

- Tu ste uključili razum, a isključili srce. To je nešto što ja ne mogu kada sam u odnosu - rekao je Stefanović.

- Nisam ni ja mogla, ali s vremenom i godinama sam naučila da nekada moraš da uključiš razum za svoje dobro. Nije svaka odluka, ako se vodiš srcem, realna. Ne bi bilo realno da smo ostali u vezi, imali smo takve oscilacije u vezi, da je on napolju, a ja unutra deset meseci, to je najrealnije. Ja bih bila, realno, opterećena. Ja sam, iskreno, totalno lagana, družimo se - rekla je Anđela.

- Zato je mene šokiralo ono što sam video u Eliti 9?! O kakvoj ljubavi mi tu pričamo, ne znam stvarno? Više o posesivnosti, nego o ljubavi - rekao je Stefanović.

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Printscreen

- Ti si zbog tog druga shvatio da su bili zajedno - rekla je Anđela.

- Ova devojka je ustala i rekla da je on vozio za Mitrovicu. Zašto bi ti rekla da te ne zanima, da te ostavi na miru i da se prekine veza?! Tako da, što je mala ustala da potvrdi da je ona otišla kući, to mi je potvrda na ovo što sam mislio već...Došla ona kod mene da mi ispriča gde je Sanja, ona je poslala da ona meni to ispriča, jer sam ušao i rekao šta je bio razlog - rekao je Marko.

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