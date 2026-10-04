ANĐELA KONAČNO PRIZNALA KAKVE PROBLEME JE IMALA SA GASTOZOM! Ovu ispovest niko nije očekivao: Bilo je velikih oscilacija...
- Anđela Đuričić priznala je da su ona i Gastoz imali raskide i pomirenja, ali da su shvatili da je bolje da prekinu nego da se lažu.
- Navela je da su velike oscilacije u vezi, kao i to što je on napolju, a ona unutra deset meseci, učinile odnos neodrživim.
- Poručila je da joj Gastoz nedostaje, ali da je odluka o raskidu najrealnija i da su sada u korektnom odnosu.
Marko Stefanović sedeo je ispred izolacije sa Anđelom Đuričić, te su tako porazgovarali o njenom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.
- Koliko ste ti i Gastoz bili posle te Elite u vezi - pitao je Marko.
- Jesmo, imali smo raskide i pomirenja...Ne znam kako bih ti rekla, porazgovarali smo kao normalni ljudi, dugo smo vremena bili zajedno. Bili smo realni i shvatili smo da neke stvari nismo realne, kada pogledamo moj život i njegov život, razmišljanje i sve, bolje da raskinemo nego da lažemo jedno drugog, a i deset meseci je dug period. Možda je to teško, ali se kroz vreme pokaže da je to realno. Naravno da mi nedostaje, ali i da se ne reguliše to, to je prava odluka - rekla je Anđela.
- Tu ste uključili razum, a isključili srce. To je nešto što ja ne mogu kada sam u odnosu - rekao je Stefanović.
- Nisam ni ja mogla, ali s vremenom i godinama sam naučila da nekada moraš da uključiš razum za svoje dobro. Nije svaka odluka, ako se vodiš srcem, realna. Ne bi bilo realno da smo ostali u vezi, imali smo takve oscilacije u vezi, da je on napolju, a ja unutra deset meseci, to je najrealnije. Ja bih bila, realno, opterećena. Ja sam, iskreno, totalno lagana, družimo se - rekla je Anđela.
- Zato je mene šokiralo ono što sam video u Eliti 9?! O kakvoj ljubavi mi tu pričamo, ne znam stvarno? Više o posesivnosti, nego o ljubavi - rekao je Stefanović.
- Ti si zbog tog druga shvatio da su bili zajedno - rekla je Anđela.
- Ova devojka je ustala i rekla da je on vozio za Mitrovicu. Zašto bi ti rekla da te ne zanima, da te ostavi na miru i da se prekine veza?! Tako da, što je mala ustala da potvrdi da je ona otišla kući, to mi je potvrda na ovo što sam mislio već...Došla ona kod mene da mi ispriča gde je Sanja, ona je poslala da ona meni to ispriča, jer sam ušao i rekao šta je bio razlog - rekao je Marko.
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