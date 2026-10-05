Slušaj vest

Jelena Karleuša godinama je prisutna na javnoj sceni, a tokom karijere prošla je kroz brojne izazove i promene. Danas, kao mentor u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde", ima priliku da radi sa mladim talentima i iz prve ruke prati njihov put ka uspehu.

Pevačica je upravo zbog svog iskustva otkrila u jutarnjem programu kod voditeljke Goce Uzelac šta smatra najvažnijom porukom koju može da uputi generacijama koje tek pokušavaju da pronađu svoje mesto na sceni.

- Najbolja lekcija mladima koju mogu da dam je da ustanu i da se bore. Ja sam godinama mentor, sada u "Pinkovim zvezdama", najgledanijem takmičenju, razbijamo konkurenciju. Moram da kažem da je bilo mnogo talentovanih ljudi, koji su bili bolji od mene, ali nisu trajali, jer ovaj posao ima rok trajanja - rekla je Jelena a potom dodala:

1/4 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Printscreen

- Ljudi govore da bih ja bila najveća zvezda na Balkanu da nisam politički opredeljena, ali ja smatram da ja to jesam, jer ja nemam problem da kažem svoj stav i svoje mišljenje. Ja sam podržala predsenika Aleksandra Vučića, jer smatram da je on pravi izbor. Ljudi koji imaju suprotno mišljenje, su meni ugasili Instagram jer ja imam stav, a mi nikada nismo imali boljeg predsednika, a ja imam 48 godina, ja znam sve, znam kako smo živeli pre, znam kako živimo sada, mi koji smo preživeli sve, mi znamo zašto je on najbolji - rekla je Jelena i otkrila koja je najveća zabluda o njoji:

- Iako je publika često doživljava kao osobu koja nema strah od javnog nastupa i koja samouvereno govori ono što misli, Karleuša tvrdi da postoji i druga strana njene ličnosti koju javnost ne vidi često.

Ja sam dupli lav u horaskopu, imam veliko samopouzdanje, ali privatno sam jako ranjiva i nežna.

Jelena je sa Gocom Uzelac razgovarala i o svom odnosu sa 25 godina mlađim manekenom Aleksandrom Ševom i prekidu saradnje sa Zoranom Birtaševićem.