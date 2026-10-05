Relja Popović u jednoj svojoj izjavi govorio je o Editi Aradninović i njenoj karijeri kao i talentu. Ubrzo je ta informacija stigla do pevačice pa se sada oglasila tim povodom.

Relja je izjavio da je ona retko dobra pevačica, kao i da može sve da peva

- rekao je Relja, a onda se Aradinovićeva oglasila.

- Čula sam kako me je Relja ishvalio, velika ljubav za tebe Relja. Hvala puno - obratila mu se Edita i u opis video dodala:

Seli se u vilu na Avali

Pevačica Edita Aradinović nedavno se porodila i na svet donela ćerkicu sa kojom planira da živi van Beograda. Ona je nedavno otkrila da je kupila imanje na Avali gde se gradi njen novi dom.

Edita je nedavno pokazala deo imanja kao i skice projekta, te su pratioci imali mali uvid u to kako će izgledati kuća kada radovi budu završeni.

Podsetimo, Edita je otkrila zbog čega je donela odluku da napusti Beograd.

- Shvatila sam da ne tražim adresu, tražim mir, malo više prirode, malo više neba i osećaj kao kod kuće. Ljudi, koja budala u osmom mesecu trudnoće kupuje nekretninu? Ja! Vi nećete verovati kakvu sam lokaciju našla- poručila je tada i dodala:

- Da, ja već mogu da zamislim kako se ovde brčkam sa svojom devojčicom i kako moji psi ovde trče. Ja se nadam da posle ovoga neću imati neke komšije sa estrade, šalim se.

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Edita Aradinović se oglasila na Tiktoku nakon što ju je Relja Popović spomenuo u muzičkom takmičenju IDJ Pepsi show. Edita je javno zahvalila Relji putem društvene mreže.

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Edita Aradinović oglasila se na društvenoj mreži Tiktok nakon što ju je Relja Popović spomenuo u muzičkom takmičenju IDJ Pepsi show. Pevačica nije krila oduševljenje i odmah se zahvalila na rečima koje joj je uputio kolega.

Edita Aradinović reagovala je nakon Reljine izjave u takmičenju koje se emituje na Blic televiziji.

"Edita je retko dobra pevačica. Ona je jedina pevačica koji god žanr da joj daš razneće, čak i žanr koji ne zna da peva", rekao je Relja.