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Legendarni pevač narodne muzike Halid Bešlić preminuo je u 72. godini u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu nakon kraće i teške bolesti. Komšije i saradnici otkrili su potresne detalje o njegovim poslednjim danima.

Jedan komšija prisetio se svakodnevnih rituala sa legendarnim pevačem i istakao da je Halid bio čovek kakav se retko sreće.

- To je bio čovek za poželeti za druga, prijatelja. Mi smo svaki dan u njegovom kafiću znali kad se sastajemo. Obično je imao ritual da ispuni ukrštenicu, pa onda ispunimo šta imamo za taj dan. Ja mogu da kažem — Tito i on. To su dve najveće sahrane u bivšoj Jugoslaviji. Nažalost, neko nam ga je ukrao, on je za mesec dana nestao, kao da ga je neko samo uzeo - ispričao je komšija.

1/5 Vidi galeriju Halid Bešlić je bio vezan za suprugu Sejdu Foto: Pritnsceen /instagram, Kurir / Dragana Udovičić, Printscreen

"Pevao je na samrti za stolom"

Dugogodišnji saradnik i tekstopisac Fahrudin Pecikoza otkrio je koliko je Halid bio jak čovek i kako su izgledali njihovi susreti pred sam kraj.

- Moj i Halidov ritual je bio da se u 14 sati nađemo na pumpi, rešavamo ukrštene reči, putovali smo po Romaniji, Bosni... Bio sam gotovo svaki dan uz njega. Čuli smo se na video-poziv, ti dođeš čoveku koji je na samrti, a on peva za stolom. Pevao je do zadnjeg daha. Ja njega nisam nikada video neobrijanog, on je bio čovek neverovatne snage.

Pas uginuo od tuge

Prvi predstavnik Bosne i Hercegovine na Evroviziji, Fazla, otkrio je izuzetno potresan detalj o Halidovom kućnom ljubimcu nakon pevačeve smrti.

- Taj pas nakon Halidove smrti nije pio i jeo jedno 15 dana, ne znamo kako je preživeo. Uginuo je pre 10 dana - otkrio je Fazla.

Naselje u kom je živeo Halid Bešlić

Pecikoza se dotakao i teške situacije u porodici, istakavši da se prvo razbolela Halidova supruga Sejda, oko koje se on neizmerno brinuo pre nego što se i sam razboleo. Komšije dodaju da se Halid neizmerno radovao unucima i da se sa sinom Dinom čuo na svakih nekoliko sati.

Ostavio neobjavljeni album

Šef Halidovog benda Samir Kadilić otkrio je da se pevač od muzike nije odvajao do poslednjeg trenutka.

"Ja sam kod njega u motelu napravio radni studio. Naša komunikacija je do zadnjeg dana bila oko pesama, njemu je bilo lakše tako. On je svaku pesmu otpevao, za sada imamo 13, 14 pesama. Mislim da će njegov sin Dino odlučiti kako će se album zvati. Sve se završilo s muzikom", zaključio je Kadilić u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

Kurir.rs/Pink