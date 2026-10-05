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Pevačica Tea Bilanović doživela je veoma neprijatnu situaciju gde je optužena za krađu čak 17.000 evra.

Tea je maksimalno posvećena karijeri, a da su njen trud i rad urodili plodom dokaz je to što ima veliki broj nastupa, pa su je za kratko vreme nazvali i "kraljicom bakšiša".

Međutim, iako joj karijera ide uzlaznom putanjom, pevačica doživljava i neprijatne situacije.

- Prija mi taj epitet, zahvalna sam svojoj publici na tome. Pevala sam na jednom veselju nakon kog su nas ganjali da im vratimo bakšiš. Kada sam shvatila da je situacija alarmantna, uzela sam torbu i sakrila se u drugu prostoriju. Tada je majka jednog dečka urlala da sam opila njenog sina i uzela mu sav novac, što svakako nije bio slučaj. Nikoga ne mogu da nateram da mi da novac. Najveći bakšiš koji sam dobila sa svojim bendom bio je 48.000 evra - rekla je pevačica za "Hajp" i dodala:

- Novac ulažem u karijeru, a kada sam lično ja u pitanju, trošim na štikle. Trenutno imam 43-44 para štikli. Polovina od toga mi se nalazi u gepeku automobila.

1/5 Vidi galeriju Tea Bilanović Foto: Printscreen, Print Screen, Kurir

Smuvala doktora na operaciji

Tea je nedavno imala operaciju slepog creva, a u Urgentnom centru upoznala je svog sadašnjeg partnera.

- Upoznali smo se kad sam išla na operaciju slepog creva. On je hirurg. Ne želi da se eksponira. Ima prava na svoju privatnost. Pojavljujemo se zajedno, nije sad da beži. Super se nosi sa mojom profesijom, samo da se on nešto ne meša u to. Ne čita o meni, ima previše svojih knjiga, nije znao ko sam - nedavno je izjavila pevačica.