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Muzička zvezda i članica žirija muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", Jelena Karleuša gostovala je u jutarnjem progoramu Televizije Pink kod voditeljke Gordane Uzelac.

Tokom gostovanja, Jelena je govorila o raznim temama iz njenog života, te se osvrnula i na priču o vezi sa 25 godina mlađim manekenom Aleksandrom Ševom.

Jelena je tom prilikom rekla:

- Uvek je moj ljubavni život intrigirao, ali to je bilo transparnetno, i znalo se sa kim sam i sa kojima sam bila, ja to nisam krila nikada. Moram da kažem da sam jako zadovoljna i srećna, a misteriozni gospodin o kojem se piše, nije misteriozan, on je uvek tu iza kamere, i on mi je podrška - rekla je Jelena.

U tom momentu reporter Pink.rs je usnimio Aleksandra koji je bio iza kamere i osmehnuo se kada je Jelena pričala o njemu.

1/4 Vidi galeriju Aleksandar Ševo Foto: Pink.rs

Podsetimo, poslednjih nedelja u javnosti se sve više spekuliše o odnosu Jelene Karleuše i 25 godina mlađeg manekena. Njihove zajedničke pojave i objave na društvenim mrežama pokrenule su brojne komentare, dok su detalji njihovog odnosa privukli veliku pažnju javnosti.

1/6 Vidi galeriju Prijateljstvo ili nešto više Foto: Kurir, Shutterstock, Printscreen, Društvene Mreže

Tokom gostovanja Jelena je govorila i o prekidu saradnje sa Zoranom Birtaševićem.

- Prekinula sam saradnju. To je moje karmičko čišćenje od svih ljudi ljudi imaju mnogo sličnosti sa insektima, gmizavcima i tako dalje.

Moje čišćenje je počelo mnogo ranije od pogrešnih ljudi jer sam došla u situacija zbog mojih stavova, jer govorim istinu, a mnogima se to ne sviđa, ostala sam bez saradnika i prijatelja, koji mi i nisu bili prijatelji, koji me nisu zaslužili - rekla je pevačica i nastavila:

1/4 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Zoran Birtašević Foto: Printscreen, Printscrren, Instagram/zoranbirtasevic, Printscreen Instagram

- Nikada nisam rekla da me je pokradao. Moram da kažem, publiku treba da interesuje moja muzika, sve što ja dajem, a tu dajem mnogo, o mojiim poslovnim potezima, odlukama to moje fanove ne treba da interesuje. Piše su se mnogo neistine i laži, nisam dužna da objašnjavam. Nisam neko ko hvali pa kudi, a mogu da krežem da krećem sa novim ljudima, saradnicima, producentima. Svi su oni negde ljudi koje ja angažujem i koji su u mom životu zamenjivi.

U mom poslu samo sam ja Jelena Karleuša i sebi želim najbolje. Svi u jednom trenutku žele da budu veći od Jelene Karleuše, pa čak i moji partneri. Saradnici pomisle da su oni ja. Ja sam ta koja prodaje priču, ja sam magija, ja sam ta koja prima udarce, ja snosim rizik, a moji saradnici mogu da budu moj odabir i moja odluka. Ako ja kažem više ne, onda je više ne. Zbog ozbiljnih tehničkih stvari je došlo do kraja saradnje.

Nikada ne sečem i nikada ne prekidam saradnju bez jakih razloga, koji me je jako zaboleo. Ja sam veoma lojalan i veran svojim saradnicima, mnogo praštam. Kada ja presečem, ljudi moraju da znaju da došlo velikih grešaka. To je moja poslovna odluka zbog poslovnih loših odluka - bila je iskrena Karleuša.

1/6 Vidi galeriju Pevačica cveta Foto: YT kanal Pravo lice estrade, Privatna arhiva