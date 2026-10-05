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Dara Bubamara pojavila se na snimanju „Zvezda Granda“ u upečatljivom crvenom kombinezonu koji je istakao njenu figuru, a na snimanje ju je, kao i uvek, dovezao dečko. Ono što se moglo primetiti je to da pevačica nije izašla iz automobila dok joj njen partner nije otvorio vrata, a ovog puta nije pao poljubac.

Dara se zbog toga našalila sa okupljenim novinarima.

- Pa da ti kažem nešto iskreno, i privatno, često sam sama otvarala vrata. Ja kažem: „Daj, nema veze“. Jeste, jeste džentlmen - rekla je Dara.

Otkrila je i kako je njen izabranik reagovao kada ju je video u izazovnom crvenom izdanju.

- Kaže da je najbolja kombinacija do sad - pohvalila se pevačica.

1/4 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Kurir

Na pitanje da li je ljubomoran kada bira provokativnije odevne kombinacije, Dara je jasno stavila do znanja da sa tim nema problem.

- On obožava da sam ja seksi - rekla je Dara, a potom otkrila da je u poslednje vreme uspela da smrša čak šest kilograma.

Kako kaže, iza njenog novog izgleda nema nikakve tajne.

- Znate, ono, moj apetit, voda, povrće, mučenje – našalila se pevačica.

Dara je priznala i da njen partner ume da joj kaže šta misli o njenim odevnim kombinacijama, ali da ga posluša samo kada se i sama složi sa njegovim mišljenjem.

00:26 Dara Bubamara stigla sa partnerom na snimanje Izvor: Kurir

- Kaže nekad: „E, ovo mi nije lepo, nešto usko...“ Poslušam ga kad je u pravu, kad i ja mislim da to nije dobro – ispričala je.

Tokom razgovora pomenuta je i Seka Aleksić, koja je nedavno komentarisala izvođenje Darinog hita „Zidovi“, rekavši da je jedna takmičarka pesmu otpevala bolje od originala. Dara joj nije ostala dužna.

- Šta će ona? Hoće malo epiku, hoće malo priču. Mislim, ja sam jedna od najboljih vokala, tako da je to čista prozivka i pozivanje u neki rat i neku medijsku pažnju, ali neće dobiti, žao mi je - poručila je Dara.

Na kraju je otkrila i da od Dragana Kojića Kebe još nije dobila pozivnicu za svadbu njegovog sina.

02:07 Dara Bubamara stigla na snimanje Zvezda Granda Izvor: Kurir

- Nije me zvao. Očekujem poziv - kratko je poručila pevačica.