DARA BUBAMARA U VATRENOM IZDANJU: Ne izlazi iz kola dok joj dečko ne otvori vrata! Pevačica otkrila šta joj je rekao za stajling, pa pecnula Seku Aleksić
- Dara Bubamara je rekla da se njenom dečku dopala kombinacija i da voli kada izgleda seksi.
- Otkrila je da je smršala šest kilograma bez posebne tajne, uz ishranu i 'mučenje', a partner joj ponekad komentariše stajling. Na prozivku Seke Aleksić odgovorila je da je to čista medijska pažnja.
Dara Bubamara pojavila se na snimanju „Zvezda Granda“ u upečatljivom crvenom kombinezonu koji je istakao njenu figuru, a na snimanje ju je, kao i uvek, dovezao dečko. Ono što se moglo primetiti je to da pevačica nije izašla iz automobila dok joj njen partner nije otvorio vrata, a ovog puta nije pao poljubac.
Dara se zbog toga našalila sa okupljenim novinarima.
- Pa da ti kažem nešto iskreno, i privatno, često sam sama otvarala vrata. Ja kažem: „Daj, nema veze“. Jeste, jeste džentlmen - rekla je Dara.
Otkrila je i kako je njen izabranik reagovao kada ju je video u izazovnom crvenom izdanju.
- Kaže da je najbolja kombinacija do sad - pohvalila se pevačica.
Na pitanje da li je ljubomoran kada bira provokativnije odevne kombinacije, Dara je jasno stavila do znanja da sa tim nema problem.
- On obožava da sam ja seksi - rekla je Dara, a potom otkrila da je u poslednje vreme uspela da smrša čak šest kilograma.
Kako kaže, iza njenog novog izgleda nema nikakve tajne.
- Znate, ono, moj apetit, voda, povrće, mučenje – našalila se pevačica.
Dara je priznala i da njen partner ume da joj kaže šta misli o njenim odevnim kombinacijama, ali da ga posluša samo kada se i sama složi sa njegovim mišljenjem.
- Kaže nekad: „E, ovo mi nije lepo, nešto usko...“ Poslušam ga kad je u pravu, kad i ja mislim da to nije dobro – ispričala je.
Tokom razgovora pomenuta je i Seka Aleksić, koja je nedavno komentarisala izvođenje Darinog hita „Zidovi“, rekavši da je jedna takmičarka pesmu otpevala bolje od originala. Dara joj nije ostala dužna.
- Šta će ona? Hoće malo epiku, hoće malo priču. Mislim, ja sam jedna od najboljih vokala, tako da je to čista prozivka i pozivanje u neki rat i neku medijsku pažnju, ali neće dobiti, žao mi je - poručila je Dara.
Na kraju je otkrila i da od Dragana Kojića Kebe još nije dobila pozivnicu za svadbu njegovog sina.
- Nije me zvao. Očekujem poziv - kratko je poručila pevačica.