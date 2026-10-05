Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović stigla je na snimanje „Zvezda Granda“, a iako se, kako je otkrila, ne oseća najbolje, bila je raspoložena za kratko ćaskanje sa okupljenim novinarima.

Pevačica je odmah priznala da je obaveze nisu zaobišle uprkos tome što se još uvek oporavlja.

– Pa nije, samo što se ja ne dam. Moram da radim, šta da radim – rekla je Ceca.

Na konstataciju novinara da se lekovi „mute“ čak i na aerodromu, pevačica je kroz osmeh otkrila kako izgleda njena trenutna rutina.

– Svašta se radi. Mute se lekovi, prskaju se kapi za nos – kazala je.

00:38 Ceca stigla na snimanje Zvezda Granda Izvor: Kurir

Ceca se potom osvrnula na nedavni nastup u Berlinu.

- Bilo je fenomenalno – kratko je poručila.