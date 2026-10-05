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Ognjen Amidžić stigao je na snimanje „Pinkovih zvezda“ pravo sa puta, a pred početak novih obaveza izdvojio je vreme za razgovor sa okupljenim novinarima.

Voditelj je govorio o napornom tempu snimanja, aktuelnoj sezoni takmičenja, Jeleni Karleuši, ali i Milanu Popovu, sinu pevačice Stoje.

- Dobro sam, evo, pravo s nekog puta, pa idemo da radimo - rekao je Ognjen na početku.

Kako su snimanja trenutno intenzivnija nego ranije, otkrio je da veruje da će se ekipa uskoro vratiti starom ritmu.

- Vratićemo na dva dana, siguran sam. Ovo sada moramo da bismo se svi uklopili, da se napravi malo rezerve, pa se vraćamo na taj ritam - objasnio je.

Novinare je zanimalo i da li je ispratio gostovanje Jelene Karleuše, tokom kojeg je govorila o prekidu dugogodišnjeg prijateljstva i saradnje sa Zoranom Birtaševićem.

Ognjen je priznao da zbog puta nije stigao da pogleda emisiju.

- Nažalost nisam, bio sam u putu - rekao je, a potom odgovorio da li je i sam nekada prošao kroz slično „čišćenje“ ljudi iz svog okruženja:

- Nisam imao još takvu situaciju, hvala Bogu. Dobro je što mi se tako nešto nije desilo i nadam se da neće nikad. Što se nje tiče, ona najbolje zna.

05:24 Ognjen Amidžic Izvor: Kurir

Amidžić je zadovoljan i atmosferom u novoj sezoni „Pinkovih zvezda“, za koju smatra da sada funkcioniše bolje nego na početku.

- Ova energija mi je bolja. Mislim da su se svi već malo uhodali. Vidim da je i rejting bolji, ljudi su navikli, a pre svega Desingerica, koji nije bio iz te priče. Sada je već „išlifovan“, ajde tako da kažem, ušao je u fazon kako format funkcioniše - objasnio je voditelj.

Iako uz televizijska snimanja ima i porodične obaveze, Ognjen kaže da uspeva da izdrži naporan tempo.

- Nije lako, ali je okej. Jeste umor, ali radost koju to pruža mnogo je veća. Nekada se sastavi mnogo snimanja i malo sna, tada je najteže, ali sve u svemu je okej - rekao je.

Govoreći o kandidatima, Amidžić je priznao da još nije video nastup zbog kojeg su svima „pale vilice“, ali smatra da se nekoliko takmičara već izdvojilo i da bi mogli da naprave karijeru nakon takmičenja.

Među njima je i Milan Popov, sin pevačice Stoje.

- Sigurno da jeste. Taj njegov bekraund, porodična priča, a sada je i u „Eliti“, sigurno će mu dati dobar zalet i napraviće se priča oko njega. Ako on to bude želeo, posle može da nastavi – smatra Ognjen.

On je pohvalio i odluku da se povežu dva televizijska formata.

- Dobra je priča. Spojena su dva formata i pričaće se i o „Zvezdama“ i o samoj „Eliti“, što će dati dodatnu prašinu čitavom događaju. A nisam siguran ni da je to jedini kec u rukavu – rekao je.

Na tvrdnje da se Milanu možda „gleda kroz prste“ zbog toga što mu je majka poznata pevačica, Ognjen je bio jasan.

1/8 Vidi galeriju Ognjen Amidžić Foto: Kurir, Marko Karović

- Što se tiče produkcije, sigurno ne. To je mač sa dve oštrice. Ako vam je roditelj izrazito poznat pevač, svako će reći: „Ti si uspeo jer ti je mama Stoja“. S druge strane, ako si dobar, opet će neko to reći. Nije ni njemu lako. To je i dobro i loše – objasnio je.

Za Stoju je imao samo reči hvale, ističući da njeno dugogodišnje iskustvo sinu može mnogo da znači.

- Stoja je institucija. Šta god ona bude pričala sa njim i radila, sigurno mu može dobro doći. Njeno veliko iskustvo i neke tehnike sigurno će mu biti veoma korisne - kazao je.

1/6 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen

Na kraju je dobio i pitanje da li bi pristao da makar 24 sata provede u rijalitiju, ali tu nije imao dilemu.

- Ne. Nema potrebe. Na 24 sata možeš da odeš gde god hoćeš, izdrži se, ali nisam ja čovek za to, definitivno – zaključio je Ognjen Amidžić.