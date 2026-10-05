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Na promociji albuma Emira Brunčevića, Osman Hadžić razgovarao je sa medijima, a među temama o kojima je govorio bila je muzika, ali i Halid Bešlić, čiji odlazak još uvek teško pada kolegama, prijateljima i publici.

Hadžić je istakao da se muzički ukusi i trendovi menjaju, ali da pojedini izvođači i njihove pesme ostaju nezaobilazni, posebno kada se noć približi kraju.

„Svako vreme donosi svoju muziku, ali svi posle ponoći traže Šabana, Osmana i Halida“, rekao je Hadžić.

Govoreći o promenama koje donosi veštačka inteligencija, pevač je kratko prokomentarisao stanje u muzičkoj industriji:

„Teško je to, uzela nas je veštačka inteligencija.“

Osman Hadžić govori o Halidu Bešliću Foto: Kurir

Emotivno o Halidu

Posebno emotivno govorio je o Halidu Bešliću i vremenu koje je prošlo od njegovog odlaska. Kako je istakao, vreme brzo prolazi, ali tuga i bol ne nestaju.

„Vreme brzo teče, godina dana je prošla, a mi ne možemo uticati na to. Bol i tuga su isti i sve se prebrzo izdešavalo. Ja puno pevam i na terenu sam i mislim da on najviše nedostaje ljudima“, rekao je Osman.

Dodao je da publika danas ponovo otkriva i sluša Halidove pesme, tražeći način da sačuva uspomenu na legendarnog pevača.

„Ljudi sad iskopavaju njegove neke pesme koje on nije ni pevao, čisto da bi imali nešto da ga slušaju“, kazao je Hadžić.

Osman Hadžić govori o Halidu Bešliću Foto: Kurir

Sećanja na Halida posebno su jaka kada Osman poseti mesta na kojima je njegov kolega često boravio.

„Svratim tamo gde je on često sedeo. Teško je, još uvek se navikavamo“, rekao je Hadžić.

Na pitanje kako se pevačev sin nosi sa bolom, Osman je odgovorio kratko, ali emotivno:

„Isto mu je kao i svima nama, samo što je njemu najteže.“

Njegove reči svedoče o tome koliko je Halid Bešlić ostavio trag među kolegama, ali i koliko njegovo odsustvo i dalje osećaju svi koji su ga poznavali i voleli njegovu muziku.

04:13 Osman Hadžic na promociji albuma Izvor: Kurir

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