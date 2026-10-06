HALJINA OD 140.000 RAĐENA SPECIJALNO ZA NJU Ceca u Berlinu u unikatnoj čipkanoj kreaciji, a tek koliko koštaju sandale (FOTO)
Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović nedavno je održala koncert u Berlinu, a pored sjajne atmosfere, veliku pažnju privukla je i svojim stajlingom.
Ceca je za nastup odabrala crnu čipkanu haljinu sa dubokim šlicem, za koju je ranije otkrila da je šivena specijalno po njenoj meri. Celokupno izdanje upotpunila je elegantnim sandalama i minđušama.
Na jednoj Instagram stranici koja se bavi stajlinzima muzičke zvezde osvanuli su i detalji o cenama ovih komada:
- Haljina je 1.200 evra (oko 140.000 dinara), sandale 1.590 evra, dok su minđuše 100 evra.
Ukupan trošak ovog scenskog autfita iznosi 2.890 evra.
Pevačica je i sama istakla da joj je bilo izuzetno važno kako će izgledati pred publikom.
- Ovo je rađeno specijalno za mene za ovaj koncert u Berlinu. Haljinu nisam osetila, tako je lagana i sva je od prelepe čipke. Mnogo mi je drago da se publici dopao večerašnji stajling - izjavila je Ceca nakon koncerta u Berlinu.
kurir.rs/blic