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Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović nedavno je održala koncert u Berlinu, a pored sjajne atmosfere, veliku pažnju privukla je i svojim stajlingom.

​Ceca je za nastup odabrala crnu čipkanu haljinu sa dubokim šlicem, za koju je ranije otkrila da je šivena specijalno po njenoj meri. Celokupno izdanje upotpunila je elegantnim sandalama i minđušama.

​Na jednoj Instagram stranici koja se bavi stajlinzima muzičke zvezde osvanuli su i detalji o cenama ovih komada:

- ​Haljina je 1.200 evra (oko 140.000 dinara), sandale 1.590 evra, dok su minđuše 100 evra.

1/10 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Printscreen/Instagram

​Ukupan trošak ovog scenskog autfita iznosi 2.890 evra.

​Pevačica je i sama istakla da joj je bilo izuzetno važno kako će izgledati pred publikom.

​- Ovo je rađeno specijalno za mene za ovaj koncert u Berlinu. Haljinu nisam osetila, tako je lagana i sva je od prelepe čipke. Mnogo mi je drago da se publici dopao večerašnji stajling - izjavila je Ceca nakon koncerta u Berlinu.