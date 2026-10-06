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Pevačica Milica Todorović progovorila je o tome koliko joj se život promenio nakon rođenja sina Bogdana i otkrila da redovno odlazi na psihoterapije.

Milica Todorović otvoreno je govorila o teškom životnom periodu kroz koji je prošla, borbi sa sopstvenim emocijama, majčinstvu nakon rođenja sina Bogdana, ali i o tome kako gleda na ljubav i mentalno zdravlje.

Gostujući u emisiji, Milica se osvrnula na majčinstvo i otkrila koliko joj teško pada odvajanje od sina.

- Ovo je prva emisija otkada sam se porodila da pričam ovoliko o bebi. Bilo mi je teško, niko me nije pitao šta je prava istina - rekla je pevačica.

Foto: Printscreen



Hormonske promene

Priznala je da se nakon porođaja susrela sa hormonskim promenama i teškim trenucima, ali da je rešenje potražila na pravoj adresi - kod stručnjaka.

- Znaš, kad odeš kod psihoterapeuta, ne znam da li si ikad išla, ja idem redovno, odmah počnem da plačem - iskrena je bila Milica, naglasivši da odlazak kod psihijatra ili terapeuta ne treba da bude tabu tema.

1/7 Vidi galeriju Milica Todorović Foto: Printscreen



Govoreći o svom emotivnom životu i načinu na koji voli, pevačica je u svom prepoznatljivom, duhovitom stilu priznala kako reaguje kada se zaljubi:

- Kad se zaljubim, ja sam budala - izjavila je kroz osmeh u emisiji "Stars TV Show".