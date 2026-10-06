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Lepa Brena i nekadašnji teniser Slobodan Boba Živojinović decenijama važe za jedan od najpoznatijih i najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni. Svoju ljubav krunisali su brakom 1991. godine, ali je pevačica pre nego što je upoznala Bobu volela muškarca koji je kasnije izgradio karijeru u svetu politike.

Foto: Kurir, Nemanja Nikolić

Reč je o Mirku Krliću, nekadašnjem narodnom poslaniku i predsedniku skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje. Njih dvoje bili su emotivno povezani tokom prve polovine osamdesetih godina, kada je Brenina popularnost vrtoglavo rasla širom tadašnje Jugoslavije. Posebno je zanimljivo što se godinama navodi da je upravo Krlić bio inspiracija za jedan od njenih velikih hitova „Miki moj“, odnosno "Miki, Mićo“.

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Foto: Preent Screen

Nedugo nakon raskida, Krlić je 1985. godine za „Yugopapir“ i „Sabor“ izneo detalje njihove emotivne priče i progovorio o navodima da su planirali venčanje:

- Tačno je da je Lepa Brena duže vreme bila moja devojka i da smo se voleli. Ali, sada je to već prošlost i mi smo sada samo dobri prijatelji. O onome što priča zrenjaninska čaršija, da je trebala da se uda za mene i da je, tako reći, sve već bilo gotovo - mogu reći da je sve to mašta i nečije lepe želje... Ja mogu da izjavim da je, posle našeg zabavljanja, Lepa Brena za mene bila i ostala veliki prijatelj - rekao je.

"Stalno me progoni misao da će slava proći, a ja ostati sama..."

1/4 Vidi galeriju Lepa Brena Foto: Pritnscreen/Instagram

Krlić se tada osvrnuo i na njenu veliku želju da stane na ludi kamen, otkrivši šta mu je pevačica poveravala dok su bili u vezi:

- I pravo da vam kažem, nimalo se nisam iznenadio kada je nedavno objavljeno da se udaje. Jer, ja za tu njenu želju već odavno znam. Dok smo bili zajedno, često mi je govorila: 'Mirko, najveća mi je želja da zasnujem svoju porodicu. Stalno me progoni misao da će slava jednoga dana proći, a ja ostati sama...' Od tog straha nikako nije mogla da se oslobodi, pogotovo što je stalno bila odvojena od roditelja, koji žive u Brčkom - rekao je.

Inače, Mirko Krlić se prisetio prvog susreta sa Brenom u vreme kada još nije dostigla vrhunac estradne slave.

- Brenu sam upoznao kada je prvi put nastupala u Zrenjaninu. To je bilo pre kada je kao još neafirmisana pevačica pevala u hotelu Vojvodina. Svideli smo se jedno drugom na prvi pogled. I počeli smo da se zabavljamo. Ja sam tada radio kao disk-džokej u Domu mladosti, a kasnije dole u baru. Brena je u našem gradu pevala u dva maha po nekoliko meseci, a viđali smo se i kasnije kada je otišla iz Zrenjanina - rekao je.

Govoreći o njenom ponašanju van bine, istakao je njen profesionalizam i karakter.

1/6 Vidi galeriju Lepa Brena 1984. Foto: Printscreen

- Dok je ovde gostovala, retko je prošao koji day a da nismo bili zajedno. Za to vreme ja sam je dobro upoznao i mogu reći da je njen svakodnevni život potpuno odudarao od njene uloge pevačice i zabavljačice u lokalu. Na radnom mestu, ona je do kraja bila profesionalac, a posle toga - sasvim obična, moralna žena, uz to, za svoje godine, i veoma inteligentna. Znala je šta hoće! - pričao je on ranije za "Yugopapir" i "Sabor".