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Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina imali su poseban razlog za slavlje, budući da je njihova ćerkica proslavila rođendan. Ponosna mama tim povodom podelila je na društvenim mrežama niz fotografija sa proslave, ali i emotivnu poruku koja je privukla posebnu pažnju.

Darko Lazić i Katarina Lazić Foto: Boba Nikolić

Katarina je pokazala kako je izgledao jedan od najslađih trenutaka slavlja. Devojčica je pozirala sa kosom skupljenom u punđicu i šljokicama, dok je uživala u rođendanskoj torti ukrašenoj srcem i svećicom.

Mala slavljenica bila je obučena u belo sa ružičastim detaljima, a prizori sa proslave brzo su privukli pažnju Katarininih pratilaca.

Katarina nije krila emocije

1/7 Vidi galeriju Rođendan ćerke Darka i Katarine Lazić Foto: Privatna arhiva

Ipak, osim fotografija, posebnu pažnju izazvale su reči Darkove supruge. Katarina je uz crno-belu fotografiju na Instagram storiju priznala da joj teško pada činjenica da njena naslednica tako brzo odrasta.

"Zašto mi niko nije rekao da će mi svaki njen rođendan ovako teško pasti?“

"Srećna sam što je imam i što je takva kakva jeste, ali ne mogu da prihvatim da vreme ovako brzo leti“.

Katarina tako nije skrivala koliko je emotivna na ovaj poseban dan, a porukom je pokazala da joj svaki novi rođendan ćerke, pored velike sreće, donosi i dozu nostalgije zbog vremena koje neumoljivo prolazi.

"Supruga utiče jako dobro na mene"

1/5 Vidi galeriju Pevač u žiži interesovanja Foto: Printscrean, Kurir, Printscreen

Podsetimo, Darko Lazić je nedavno istakao da je svestan da će mu ova godina biti teška, ali da je zarad porodice spreman na to.

- Supruga utiče jako dobro na mene, vodi računa o meni. Džabe trud, da ja to ne želim, ali lepo se osećam i sviđa mi se to. Sazreo sam odavno, ali sam se malo pravio lud - rekao je i dodao:

- Krenuo sam posle godinu i po dana da treniram. Mnogo toga sam promenio, o tome ću pričati u nekom narednom periodu. Godina će biti jako teška za mene i psihički i fizički, ali isplivaću zbog mog zdravlja i moje dece i cele porodice. Vraćam se na starog Darka kakvog je narod voleo, onog pravog Darka - rekao je on i dodao:

- Sada kada vidim mlađe kolege kako žive, vidim svoje greške, posavetujem ih, ali ne slušaju. Kao: "Ti ćeš da mi pričaš?", ali sve je to život, dođe trenutak kada se opametiš i kažeš da je dosta.