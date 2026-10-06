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Anabela Atijas pre tri nedelje podvrgla se operaciji očiju, a kako saznajemo, pevačica je imala prvu intervenciju koja je podrazumevala promenu sočiva. 

Zbog oporavka i kako bi izbegla mogućnost infekcije, Anabela već gotovo tri nedelje vreme provodi u svom domu i maksimalno miruje. 

Tri nedelje u kući

Sve to joj, kako nam je ispričao izvor blizak pevačici, veoma teško pada, budući da Anabela nije osoba koja voli da miruje i dane provodi u krevetu. Posebno joj teško pada što je odvojena od svojih najbližih i što je primorana da privremeno promeni svoj svakodnevni ritam.

Zbog zdravstvenog stanja Anabela je pre tri nedelje otkazala i svoje nastupe, a na muzičku scenu trebalo bi da se vrati za desetak dana. Njen povratak zakazan je za koncert „Devedesete“ u Novom Sadu, gde bi trebalo ponovo da stane pred publiku.

Pevačica je, kako saznajemo, rešena da ispoštuje sve savete lekara kako bi oporavak prošao što bolje i kako bi se što pre vratila svojim obavezama.

Anabela Atijas Foto: Instagram, printscreen YT, Damir Dervišagić

Jedna od najlepših pevačica

Podsetimo, Anabela Atijas i ako gazi u šestoj deceniji života, jedna je od najlepših pevačica sa estradne scene. Nedavno je jedan estetski hirurg govorio o javnim ličnostima koje su radile estetske intervencije, a kako je istakao pevačica je samo radila lice. 

"Ona ima to što se traži, što pacijenti traže. Izražene jagodice, izražen jawline [liniju vilice]. Usne koje se vidi da su korigovane, ali potpuno su prirodne", rekao je za Kurir, dodajući da neko ko nije u ovom poslu to možda ne bi ni primetio. Inače, Anabela u javnosti važi za najzgodniju baku na estradi.

Kurir.rs

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