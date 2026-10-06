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Halid Bešlić preminuo 7.10.2025. nakon borbe sa opakom bolešću - kancerom, a pred godišnjicu smrti legende narodne muzike na njegovoj večnoj kući postavljen je i spomenik.

Dok je u Srbiji uobičajeno da se spomenik postavi nekoliko meseci nakon smrti, u Bosni i Hercegovini običaj je drugačiji, pa se nadgrobni spomenik često postavlja pred godišnjicu smrti. Upravo tim povodom, na mestu gde počiva jedan od najvoljenijih pevača sa ovih prostora, postavljen je spomenik na kojem stoji njegovo ime.

1/13 Vidi galeriju Podignut spomenik Halidu Bešliću Foto: Najportal

Kako se može videti na fotografijama, večna kuća legendarnog pevača prekrivena je cvećem, a sada je dobila i završni izgled. Na belom kamenu urezano je ime i prezime Halida Bešlića, kao i godine njegovog rođenja i smrti.

Prizor sa groblja posebno je emotivan, budući da je Halid tokom života imao ogroman broj poštovalaca širom regiona, koji ni godinu dana nakon njegovog odlaska ne prestaju da čuvaju uspomenu na njega.

Njegove pesme i danas žive među publikom, a sećanje na velikana čija je karijera trajala decenijama ostaje snažno širom Bosne i Hercegovine, Srbije i celog regiona. Njegovoj sahrani prisustvovalo je preko 50.000 ljudi, a širom sveta organizovana su okupljanja u čast preminulom pevaču.

Na sahrani se našlo i mnogo estradnih ličnosti, koji su voleli i poštovali Bešlića.

Podsetimo, surpuga pevača Sejda Bešlić preminula je osam meseci nakon smrti svog supruga, nakon borbe sa istom bolešću kao i Halid. Sin Dino je i svojoj majci, koja je sahranjena pored supruga, podigao spomenik.

00:52 Podignut spomenik Halidu Bešliću Izvor: Najportal